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    İran'da tarikat liderine 5 yıl hapis

    AA
    07.03.2018 - 15:15 | Son Güncelleme:

    İran'da 2011'den bu yana cezaevinde bulunan yasa dışı "İrfan-i Halka" (İrfan Halkası) adlı tarikatın kurucu lideri Muhammed Ali Tahiri hakkında 5 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

    İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (Hrana) haberine göre, Tahiri'nin avukatı Zeyneb Tahiri, müvekkilinin, Tahran Devrim Mahkemesi tarafından "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkum edildiğini söyledi.

    Haberde, Tahiri'nin 2011'de aldığı 5 yıl hapis cezasının Şubat 2016'da sona ermesine rağmen tahliye edilmediği de ifade edildi.

    Felsefi teorilerinin yanı sıra alternatif tıp araştırmacısı olarak da tanınan Tahiri, 2005'te inanç merkezli tedavi uygulayan İrfan Halkası adında bir tarikat kurdu. Tahiri'nin öğretileri ilk zamanlarda İran devleti tarafından hoşgörüyle karşılandı ve tarikatı güçlendi. Tarikatın yaygınlaşmasından sonra İranlı din adamları Tahiri ve kurduğu tarikata karşı çıkmaya başladı.

    İran'da yasa dışı ilan edilen İrfan Halkası adlı tarikatın kurucu lideri Tahiri, 2010 yılında "dini kutsallara saygısızlık" ve "yasa dışı yollardan para elde etmek" gibi suçlamalarla tutuklanmıştı. 67 gün sonra kefaletle tahliye edilen Tahiri, 2011'de ülkenin 3 taklit mercii ve yargısı tarafından "mürted" olduğuna hükmedilerek tekrar tutuklanmıştı. Tarikat lideri, hapisteyken de "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla tekrar yargılanmış ve Ağustos 2017'de idama mahkum edilmiş ancak karar temyiz mahkemesi tarafından bozulmuştu. Tahiri, halen Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutuluyor.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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