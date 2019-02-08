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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.02.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

İran'da sosyal medyaya erişim engeli tartışmaları

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İran'da sosyal medyaya erişim engeli tartışmaları

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, sosyal medyanın ülke güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

İran basınına göre Muntazeri, sosyal medyanın toplumun ahlakını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Sosyal medyada suç, cinayet ve birçok olumsuz unsur var. Bunlar yalnızca toplumu ve aile yapısını bozmakla kalmıyor ülke güvenliğini dahi tehdit ediyor." diye konuştu.

Yargı erki olarak sosyal medyaya erişimi tümüyle kısıtlamak istedikleri yönünde yanlış bir algı olduğunu hatırlatan Muntazeri, "Erişimi kısıtlama kavramı sosyal medyayı tümüyle yasaklamak manasına gelmiyor." dedi.

İranda sosyal medyaya erişim engeli tartışmaları

Muntazeri geçen hafta Sistan ve Beluçistan eyaletinde düzenlenen "Hakimlerin Bilimsel ve Kültürel Konferansı"nda yaptığı konuşmada, "Erişim engeli ülkenin bir ihtiyacıdır." ifadesini kullanmıştı.

İran'daki muhafazakar kesime yakınlığıyla bilinen İran Meclisi Kum Milletvekili Mücteba Zünnuri de bugün yaptığı açıklamada, yargı erkinin Instagram'a erişimin engellenmesi konusunda korkak davrandığını dile getirdi.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi on gün önce yaptığı açıklamada, yargı organları tarafından sosyal paylaşım sitesi Instagram'a erişim engeli getirileceğine yönelik iddialara ilişkin, uygulamanın yasaklanmasının ülkede yeni sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

İRAN'DA SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları uygulamaların başında Telegram, ardından yüzde 23'le Instagram daha sonra Twitter geliyor.

Twitter, yasak olmasına rağmen İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. İran medyası ayrıca geçen günlerde bazı İran resmi kurumlarının Youtube ve Facebook'taki hesaplarının kapatılmasını eleştiren haberler yayımlamıştı.

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