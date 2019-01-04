İran’da Sefiller
FRANSIZ yazar Victor Hugo’nun ‘Sefiller’ eseri İranlı tiyatro yönetmeni Hossein Parsaee tarafından Tahran’da sahneleniyor.
İran’da kadınlar tesettür kurallarına uymak zorunda olduğu için kadın oyuncular peruk takıyor, ayrıca kadın ve erkeklerin birbirine temas etmesi yasak. Müzikal için hazırlanan posterde de kırmızıyla doğal gibi duran saçların aslında peruk olduğu vurgulanıyor. Solo kadın sesi tabu sayıldığından şarkı başladığında ikinci bir ses de devreye giriyor.
Biletleri 5 dolar (27 TL) ile 20 dolar (110 TL) arasında satışa sunulan müzikalin kadrosunda 450’den fazla kişi bulunuyor. Müzikal, ilk kez sahnelendiği kasım ayından beri haftada altı gün kapalı gişe oynuyor. Fransız haber ajansı AFP, başkentin lüks olarak nitelenen Espinas Hotel’inde sergilenen oyunun, izleyicileri sahnenin dışındaki alışılmış İran algısından biraz olsun uzaklaştırdığına dikkat çekti. İran İslam Devrimi’nin lideri Ayetullah Humeyni, yıllar önce Sefiller’in en sevdiği romanlardan biri olduğunu söylemişti.
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