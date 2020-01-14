İran’da rejim kuşatma altında

İRAN hava savunma sistemlerinin 8 Ocak’ta seyir füzesi sanarak Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı’ndan havalanan Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağını düşürmesinin yankıları sürüyor. Uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı. Tahran yönetimi olaydan sonra üç gün boyunca gerçeği açıklamamış, daha sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade hatayı itiraf etmişti. Önceki gün ülke genelinde rejime karşı protesto gösterileri başlarken, başarısız kriz yönetimi İran siyasetini de karıştırdı. Amerikan New York Times (NYT) gazetesine göre İran’da aşırı muhafazakâr çevreler de tepkilerini çeşitli şekillerde dile getiriyor.

İSTİFA ÇAĞRISI

Bu çevrelerin gazetelerinde İran Devrim Muhafızları Genelkurmay Başkanı General Hüseyin Selami’nin istifasını isteyen yazılara yer verildi. Selami hatanın ortaya çıkmasından sonra, “O uçakta ben de olsaydım, yanıp ölseydim” demişti. İran Devrim Muhafızları’nın Tasnim Haber Ajansı’nın baş editörü Kian Abdullahi, hükümet yetkililerin kazayla ilgili yalanlarının bir ‘felaket’ olduğunu kaydetti. Twitter’dan paylaşım yapan Abdullahi, “Medyayı yanıltan yetkililer de suçludur. Hepimiz halkın önünde utanç duyuyoruz” dedi. NYT’ye göre bu tartışmalara rağmen İran rejiminin Kudüs Gücü komutanı General Kasım Süleymani suikastından ötürü Batı ile karşı karşıya gelme arzusunda bir azalma yok.

ÖRTBAS YOK İDDİASI

Bu arada İran’da başlayan son protestolarda göstericilere karşı ateş açıldığı iddiaları üzerine açıklama yapan Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, polise göstericilere karşı itidalli olunması emri verildiği, tek bir mermi ateşlenmediğini belirtti. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ise ‘olayın örtbas edilmek istendiği’ iddialarını reddederek uçağın vurulduğu bilgisinin Cumhurbaşkanı Ruhani ve hükümet üyelerinden gizlendiğini iddia etti.

TRUMP RAKİPLERİNİ BÖYLE HEDEF ALDI

ABD Başkanı Trump, İran’da rejim karşıtı tweet’leri dikkat çeken ‘Down Under’ isimli hesabın bir mesajını paylaştı. Fotomontajlı karede rakip Demokrat Parti’nin liderleri Nancy Pelosi çarşaflı, Senato Azınlık lideri Chuck Schumer ise sarıklı olarak yer alıyor. Altında ise “Yolsuz Demokratlar, Ayetullahları kurtarmak için ellerinden geleni yapıyor” yazıyor.

Öte yandan Trump, İranlı göstericilere destek olmak için Farsça yeni bir tweet attı. Trump paylaştığı son Farsça tweet’te İran’ın nükleer silahları olmayacağını belirterek ‘Göstericileri öldürmeyin’ dedi.