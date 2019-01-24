İran’da parti baskını
İran’da ülkenin kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Sari kentinde gece partisi düzenleyen 72 kişi gözaltına alındı.
Asriran sitesinin haberine göre Sari Genel Savcısı yaptığı açıklamada, “Gece parti düzenleyen 72 kişi gözaltına alındı” dedi. Söz konusu partinin içkili olduğunu belirten savcı, emniyet güçlerinin partiye müdahale ettiğini ve evdeki herkesin gözaltına alındığını kaydetti. Ahlak polisinin yaptığı baskınlarda, partide yakalanan gençlere suçlu bulunmaları halinde kırbaç cezası verilebiliyor.
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