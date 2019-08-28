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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.08.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

İran'da meydanda idam edildi!

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İran'da meydanda idam edildi!

Bir din adamını bıçaklayarak öldüren erkek, bugün sabah saatlerinde halka açık alanda infaz edildi.

İran'ın Fars eyaletinde din adamı Hüccetülislam Muhammed Hursend'i öldürmekten suçlu bulunan bir kişi halka açık alanda idam edildi

İran devlet televizyonuna göre, Fars eyaletine bağlı Kazerun ilçesinin Cuma İmamı Hursend'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen Hamid Rıza Dırahşende'nin cezası sabah saatlerinde halka açık alanda infaz edildi.

Kazerun Cuma İmamı Hursend, 29 Mayıs'ta Kadir Gecesi için düzenlenen programdan dönüşte evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından cinayetin faili olarak gözaltına alınan kişinin 3 aydan kısa sürede yargı sürecinin tamamlanarak idama mahkum edilmesi dikkati çekmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fars eyaleti Yargı Başkanı Kazım Musevi, "Konunun hassasiyeti ve kamuoyunun olaydan duyduğu üzüntü göz önüne alınarak bu dosya mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırıldı." dedi.

İran'da cuma imamları, ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney'in bölgedeki temsilcisi sayılıyor.

Son dönemde din adamlarına yönelik sözlü ve fiili saldırıların arttığı gözlenen İran'da cinayet, uyuşturucu, terör ve tecavüz suçluları hakkında verilen idam cezaları genellikle halka kapalı alanlarda infaz ediliyor.

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