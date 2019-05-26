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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.05.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

İran'da Laricani yeniden Meclis Başkanı

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İran'da Laricani yeniden Meclis Başkanı

İran Meclisi Başkanlığına yeniden Kum kenti milletvekili Ali Laricani seçildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclis Genel Kurulunda yapılan 10'uncu dönem 4'üncü yıl Meclis Başkanlığı seçimine muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Laricani, Tahran Milletvekili reformist Muhammed Rıza Arif ve Humeynişehr Milletvekili Muhammed Cevad Ebtehi aday oldu.

Meclisin bugünkü oturumunda düzenlenen başkanlık seçimini toplamda 274 oyun 155'ini alan Laricani kazandı.

Başkan yardımcılığı seçimlerinde de Tebriz Milletvekili Mesud Pizişkiyan yeniden 1'inci başkan yardımcısı olurken, Kirmanşah Milletvekili Abdurrıza Mısri de 2'nci başkan yardımcısı seçildi.

Muhammed Ali Vekili, Seyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, Ali Asgar Yusufnejad, Ali Rıza Rahimi, Ahmed Emir Abadi Ferahani ve Ekber Rencberzade Meclis Başkanlığı sekreterleri olarak seçildiler.

İran'da milletvekilli seçimleri 4 yılda yapılırken, Meclis Başkanlığı seçimleri ise yılda bir gerçekleştiriliyor.

ALİ LARİCANİ KİMDİR?

İran Devrimi'nin (1979) tanınmış simalarından Ayetullah Mirza Haşim Amuli'nin oğlu olan İran'ın ılımlı muhafazakar kanada mensup devlet adamlarından Ali Laricani 1957'de Irak'ın Necef kentinde doğdu.

Laricani, gençliğinde Kum kentindeki Hakkani Medresesi'nde din eğitimi aldı. Daha sonra Şerif Üniversitesinde Matematik ve Bilgisayar Bilimi, Tahran Üniversitesinde de Batı Felsefesi alanında diploma aldı.

Bir süre Devrim Muhafızları Ordusunda görev yapan Laricani burada komutanlığa kadar yükseldi. Humeyni döneminin Başbakanı ve şu an ev hapsinde tutulan Mir Hüseyin Musevi hükümetinde İş ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı olarak başladığı siyaset hayatında İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) başkanlığı ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanlığı görevlerini üstlendi.

2005'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aday olan Laricani, Mahmud Ahmedinejad'ın kazandığı seçimlerden altıncı sırada çıktı. 2005'te dini lider Hamaney tarafından atandığı Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevinden 2007'de Ahmedinejad'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. 2008'de düzenlenen 8'inci dönem parlamento seçimlerine Kum kentinden katılan Laricani, o dönemden bu güne Meclis Başkanlığını yürütüyor.

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