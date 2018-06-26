İran'da kriz büyüyor! Halk sokakta... Ruhani'ye çok sert eleştiri
İran'da başkenti Tahran dahil birçok şehirde hükümeti protesto eden binlerce kişi ekonomik krizi protesto etmek için sokaklara döküldü. Çok sayıda gösteri polis müdahalesiyle dağıtıldı. Öte yandan, İran Lideri Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi çok sert bir açıklama yaparak İran'daki mevcut siyasi ve ekonomik duruma ilişkin “Hükümet olmazsa ülke daha iyi yönetilecek gibi görünüyor.” dedi.
İran polisi, Meclis'e yürüyen göstericilere gözyaşartıcı gazla müdahale etti. Protestolar, 2012 yılından bu yana Tahran'da görülenlerin en büyüğü.
"Diktatöre ölüm" sözleri de atılan sloganlar arasındaydı. Ancak polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Zaman zaman eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. Meclis başkan yardımcısından hükümete OHAL çağrısı geldi.
İran'ın para birimi riyal değer kaybetti; dolar, kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümene kadar yükseldi. Buna, nükleer anlaşma ile ilgili belirsizlik ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırımları yeniden başlatacak olması yol açtı.
BBC Farsça, bu gösterilerin sonunda hükümetin değişmesine ve İran'ın diğer ülkelerde nükleer anlaşma üzerinde müzkarelere başlama kararı almasına neden olduğunu söylüyor.
İran'a karşı yaptırımlar 2016 yılında kaldırılmıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayında ülkesinin bu karardan vazgeçtiğini bildirdi.
RUHANİ'YE ÇOK SERT ELEŞTİRİ
İran basınında yer alan haberlere göre Safevi, İran'daki mevcut hükümetin ülkeyi yönetme şeklini eleştirdi.
Hükümetin halkın sorunları ile ilgilenmediğini ve bunun da halkta birtakım rahatsızlıklara neden olduğunu söyleyen Safevi, bazı grupların bu durumu rejim karşıtı protestolara dönüştürme çabası içine girdiğini ifade etti.
Tahran'daki esnafın ülkedeki döviz kurunda meydana gelen artış ve hayat pahalılığını protesto etmek için kepenk kapatmasına da değinen Safevi, “Çarşı esnafının tepkisi, ülkedeki rahatsızlığı gösteriyor." diye konuştu.
İran'ın ekonomik, kültürel ve toplumsal sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Safevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında bulunduğu hükümeti hedef alarak, “Hükümet olmazsa ülke daha iyi yönetilecek gibi görünüyor.” dedi.
Safevi, İran'ın Batı ile yürüttüğü nükleer müzakerelere ilişkin ise “Hamaney, müzakereleri desteklemedi ancak İran anayasasına bağlılığı gereği Ruhani hükümetine müzakereler için izin verdi.” ifadesini kullandı.
Başkentteki "Tahran Büyük Çarşısı"ndaki esnaf ekonomik sorunları protesto etmek için dün kepenk kapatmıştı.
İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı. Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada 8 bin 500 tümen seviyesinde kaçak yollardan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekildiği ve yeni yaptırımların uygulanacağını açıklaması İran piyasalarını olumsuz yönde etkilemişti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle