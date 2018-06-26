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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe / AA
26.06.2018 - 13:58, Son Güncelleme:

İran'da kriz büyüyor! Halk sokakta... Ruhani'ye çok sert eleştiri

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İran'da kriz büyüyor! Halk sokakta... Ruhani'ye çok sert eleştiri

İran'da başkenti Tahran dahil birçok şehirde hükümeti protesto eden binlerce kişi ekonomik krizi protesto etmek için sokaklara döküldü. Çok sayıda gösteri polis müdahalesiyle dağıtıldı. Öte yandan, İran Lideri Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi çok sert bir açıklama yaparak İran'daki mevcut siyasi ve ekonomik duruma ilişkin “Hükümet olmazsa ülke daha iyi yönetilecek gibi görünüyor.” dedi.

İran polisi, Meclis'e yürüyen göstericilere gözyaşartıcı gazla müdahale etti. Protestolar, 2012 yılından bu yana Tahran'da görülenlerin en büyüğü.

"Diktatöre ölüm" sözleri de atılan sloganlar arasındaydı. Ancak polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Zaman zaman eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. Meclis başkan yardımcısından hükümete OHAL çağrısı geldi.

İran'ın para birimi riyal değer kaybetti; dolar, kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümene kadar yükseldi. Buna, nükleer anlaşma ile ilgili belirsizlik ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırımları yeniden başlatacak olması yol açtı.

BBC Farsça, bu gösterilerin sonunda hükümetin değişmesine ve İran'ın diğer ülkelerde nükleer anlaşma üzerinde müzkarelere başlama kararı almasına neden olduğunu söylüyor.

İran'a karşı yaptırımlar 2016 yılında kaldırılmıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayında ülkesinin bu karardan vazgeçtiğini bildirdi.

RUHANİ'YE ÇOK SERT ELEŞTİRİ

İran basınında yer alan haberlere göre Safevi, İran'daki mevcut hükümetin ülkeyi yönetme şeklini eleştirdi.

Hükümetin halkın sorunları ile ilgilenmediğini ve bunun da halkta birtakım rahatsızlıklara neden olduğunu söyleyen Safevi, bazı grupların bu durumu rejim karşıtı protestolara dönüştürme çabası içine girdiğini ifade etti.

Tahran'daki esnafın ülkedeki döviz kurunda meydana gelen artış ve hayat pahalılığını protesto etmek için kepenk kapatmasına da değinen Safevi, “Çarşı esnafının tepkisi, ülkedeki rahatsızlığı gösteriyor." diye konuştu.

İranda kriz büyüyor Halk sokakta... Ruhaniye çok sert eleştiri

İran'ın ekonomik, kültürel ve toplumsal sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Safevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında bulunduğu hükümeti hedef alarak, “Hükümet olmazsa ülke daha iyi yönetilecek gibi görünüyor.” dedi.

Safevi, İran'ın Batı ile yürüttüğü nükleer müzakerelere ilişkin ise “Hamaney, müzakereleri desteklemedi ancak İran anayasasına bağlılığı gereği Ruhani hükümetine müzakereler için izin verdi.” ifadesini kullandı.

Başkentteki "Tahran Büyük Çarşısı"ndaki esnaf ekonomik sorunları protesto etmek için dün kepenk kapatmıştı.

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı. Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada 8 bin 500 tümen seviyesinde kaçak yollardan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekildiği ve yeni yaptırımların uygulanacağını açıklaması İran piyasalarını olumsuz yönde etkilemişti.  

 

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