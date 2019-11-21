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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.11.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

İran'da internet erişimi engeli bazı bölgelerde kaldırıldı

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İran'da internet erişimi engeli bazı bölgelerde kaldırıldı
Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yurt dışından kaldıraçlı işlem yaptırıldığını tespit ettiği internet sitelerine ilişkin erişim engelleme talebinde bulundu.

İran'da benzin zammı protestoları nedeniyle ülke genelinde uygulanan internet erişimi engeli bazı bölgelerde kaldırıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, Hürmüzgan eyaletinde Whatsapp ve Instagram gibi sosyal medya sitelerine erişim sağlandı.

Entekhab haber sitesine göre ise Tahran, Tebriz, Kirmanşah, Meşhed ve Kum'un bazı bölgelerinde internete erişilebiliyor.

Yerel kaynaklar ise söz konusu bölgelerde internet erişiminin kısa süreli gerçekleştiğini, ardından tekrar kesildiğini dile getirdi.

İnternete erişilememesi nedeniyle bankaların işlem yapamadığı, internet üzerinden satış yapan şirketlerin faaliyetlerini sürdüremediği, ithalat ve ihracatın düştüğü belirtilirken, söz konusu kararın ülkeye günlük milyonlarca dolar zarar açtığı ifade ediliyor.

Tahran'da dün düzenlenen kabine toplantısı sonrası basına konuşan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, protesto gösterilerinin durmasıyla internetin peyderpey açılacağını duyurmuştu.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla ülke geneline yayılan gösterilerin önüne geçmek amacıyla internet erişimi kesilmişti.

İran'da benzin zammı protestolara yol açtı
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.

Yetkililer olaylarda şu ana kadar 6 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili gözaltına alınan kişi sayısı da bini aştı. Uluslararası Af Örgütü ise 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü duyurdu. İran yönetimi, gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunuyor.

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