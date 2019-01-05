İran'da hükümet ve din adamları arasında mali reform yasası tartışması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran'da hükümet ve din adamları arasında mali reform yasası tartışması
GeriDünya İran'da hükümet ve din adamları arasında mali reform yasası tartışması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
05.01.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

İran'da hükümet ve din adamları arasında mali reform yasası tartışması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran'da hükümet ve din adamları arasında mali reform yasası tartışması

İran'da Mali Eylem Görev Gücü ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'yla uyum öngören yasa tasarıları hükümet ve din adamları arasında tartışmaya yol açtı.

Muhafazakarlar ve din adamları arasında ülkenin "hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklinde tepkilere neden olan tasarılar, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından Anayasa'ya aykırı bulunarak onaylanmadı.

Ülkenin önde gelen din adamlarından Meşhed kenti Cuma İmamı Ayetullah Ahmed Alemulhuda, dün cuma hutbesinde tasarılarla ilgili hükümet ve meclisi eleştirdi.

İran lideri Ali Hamaney'in 2019'da ABD'nin ülkede iç savaş çıkarma planları olduğuna yönelik uyarısına işaret eden Alemulhuda, "Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 2019'daki fitnenin başlangıcıdır." yorumunu yaptı.

Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'na (CFT) uyumu öngören yasanın mecliste onaylanmasını ise "bilinçsizlik" olarak niteleyen Alemulhuda, şunları söyledi:

"Mecliste bilinçsiz bir grup CFT'yi onayladı. Bu şekilde İran'ın şiddetli sorunlara maruz kalmasının yolu açılıyor. Bu, mecliste onaylanması ve hükümetin de uygulaması için ABD ve Avrupa'nın dikte ettiği bir komplodur."

İranlı din adamı Alemulhuda'nın hükümeti ve meclisi hedef alan açıklamalarına tepki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başındaki hükümetin önemli isimlerinden Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi'den geldi.

İran'da yayın yapan "khabaronline" adlı haber sitesine konuşan Vaizi, Alemulhuda'nın suçlamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Vaizi, din adamlarından ülkedeki sorunları büyütmek yerine halkı sakinleştirmelerinin beklendiğini ifade ederek, "Halk için kaygı duyanların sadece kendileri olduğunu düşünmesinler." dedi.

Din adamlarının her aklına geleni söylememesi gerektiğini dile getiren Vaizi, şunları kaydetti:

"Ülkenin bir düzeni ve lideri (Ali Hamaney) var. Lider her konudan haberdardır. Ülkenin meselelerini takip eden bir meclisi var. Sorumluluk alanındaki görevlerini yapan yargısı ve polisi var. Böyle bir ülkede herkesin aklına gelen her şeyi söylemesinin bir manası yok."

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımların bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması ve buna bağlı olarak yabancı yatırımların sekteye uğraması nedeniyle Ruhani hükümeti, FATF ve CFT'ye uyumu öngören yasa tasarılarını hazırlayan AKK tarafından Anayasa'ya aykırı bulunarak onaylanmamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de konuyla ilgili bir açıklamasında "FATF'ın kabul edilmesi düşmanın bankacılık ve iş birliklerine yönelik bize karşı öne sürdüğü bahaneleri elinden alacaktır." demişti.

HAMANEY DE KARŞI ÇIKMIŞTI

İran lideri Hamaney, 20 Haziran'da milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, meclise getirilen yasa tasarılarının ülkenin çıkarlarına aykırı olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece bazı olumlu yönleri göz önünde tutularak sonunun nereye varacağı ve sorunlu olduğunu bildiğimiz anlaşmalar meclisten geçmemelidir." demişti.

Meclise terörle mücadele ve kara paranın aklanmasının önlenmesi yönünde kendi yasalarını çıkarma çağrısında bulunan Hamaney, FATF gibi anlaşmaları büyük güçlerin kendi çıkarları için hazırladıkları anlaşmalar olarak nitelemişti.

İRAN'A VERİLEN SÜRE ŞUBATTA DOLUYOR

OECD bünyesinde kara para aklamayla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile birlikte gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için şubat ayına kadar süre vermişti.

FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bağımsızlık için İstanbul'a geldi

Çok gizli belgeleri yayınladılar

Almanya, ABD'den yardım istedi

Pompeo, Ortadoğu turuna çıkacak