İran'da evlilik teklifine yakalama
İran'da halka açık yerde evlilik teklifi yapan çift tutuklandı.
Sosyal medyada yayılan bir video olay oldu. Videonun İran'da çekildiği bildirildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda; bir kişi kamuya açık bir yerde güllerden oluşan kalp şeklinin içinde sevdiği kadına evlilik teklif etti. Kadın da evet diyerek evlilik teklifini kabul etti ve çift yüzüklerini taktılar.
İran polisi çifti gözaltına aldı. Gerekçe olarak; topluluk içinde, umuma açık yerlerde evlilik teklifi yapmanın İran yasalarına aykırı olması şeklinde açıklandı. Arak bölgesi polis şefi Mostafa Norouzi, bu durumun yasalara aykırı olduğunu ve gençlere kötü örnek oluşturduğunu ifade etti. Norouzi, "dünyanın başka yerlerinde popüler olan her şeyi burada yapmaya çalışmak kabul edilemez. Çünkü bunların bi kısmı yasalarımıza, gelenek ve göreneklerimize uymuyor" dedi.
Alınan bilgilere göre yakalanan çiftin daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.
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