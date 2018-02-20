İran'da düşen yolcu uçağının enkazı bulundu

İran Radyo Televizyon Kurumu (IRIB) sözcüsü Ramezan Şerif "Devrim Muhafızları'na ait helikopterler bu sabah uçağın enkazını Dena dağında buldu" dedi.

Aseman Havayolları'na ait EP3704 sefer sayılı ATR-72 yolcu uçağı pazar sabahı Yasuc kentine gitmek üzere Tahran'dan kalktıktan 45 dakika sonra radardan kaybolmuştu.

İranlı yetkililer uçağın düştüğünü ve kurtulan olmadığını açıklamıştı.

HAVA ŞARTLARI DÜZELİNCE ENKAZ TESPİT EDİLEBİLDİ

Şiddetli kar yağışı ve sis arama çalışmalarını zorlaştırıyordu ancak hava şartlarının düzelmesiyle helikopterlerin enkazı tespit edebildiği belirtildi.

Helikopter pilotlarından biriyle konuşan IRIB muhabiri, pilotun 'enkaz çevresinde çok sayıda kişinin naaşını' gördüğünü söylediğini aktardı.

Daha önce 100'den fazla dağcının arama çalışmalarına yardım ettiği 4.409 metre yükseklikteki bölgeye motorlu kızaklar da gönderilmişti.

İranlı hava yolu şirketleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 1979'dan önce satın aldığı uçaklarla veya kullanılmış uçakları satın alma yoluyla hizmet veriyor.

Uçak filosu yenilenemediği için kaza riskinin artması, son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazasına ve 2.000'in üzerinde insanın ölümüne neden oldu.