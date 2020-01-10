Haber Giriş: 10.01.2020 - 19:37,
İran'da düşen uçakla ilgili son durum... Ukrayna: Uluslararası bir koalisyon kurulmalı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, "Soruşturma için bir koalisyon kurulmalı. Karakutudaki bilgilere henüz ulaşamadık." açıklamasında bulundu. Prystaiko, "Karakutuların nerede analiz edileceğine İranlılar kararlaştıracak. Uçak füzeyle düşürüldüyse sorumlulardan tazminat isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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