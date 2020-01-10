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Haber Giriş: 10.01.2020 - 19:37,Son Güncelleme:/

İran'da düşen uçakla ilgili son durum... Ukrayna: Uluslararası bir koalisyon kurulmalı

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İran'da düşen uçakla ilgili son durum... Ukrayna: Uluslararası bir koalisyon kurulmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, "Soruşturma için bir koalisyon kurulmalı. Karakutudaki bilgilere henüz ulaşamadık." açıklamasında bulundu. Prystaiko, "Karakutuların nerede analiz edileceğine İranlılar kararlaştıracak. Uçak füzeyle düşürüldüyse sorumlulardan tazminat isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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