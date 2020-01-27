İran'da Dışişleri Bakanı'nın "ABD ile müzakere açıklamaları" protesto edildi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan muhafazakar grup, Zarif'i, birkaç gün önce Alman Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamaları nedeniyle protesto etti.

Ay başında Irak'ta ABD tarafından öldürülen General Kasım Süleymani posterleri ve "intikam" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Zarif utan, bakanlığını bırak", "Kahrolsun Amerika", "Kahrolsun İngiltere" sloganları attılar.

Alman Der Spiegel dergisinde 24 Ocak Cuma günü yayınlanan açıklamasında Zarif, ''Bizim için Beyaz Saray'da kimin oturduğunun bir önemi yok. Önemli olan nasıl hareket ettikleri. Trump yönetimi geçmişteki hatasını düzeltebilir, yaptırımları kaldırabilir ve müzakere masasına geri dönebilir. Biz hala müzakere masasındayız. Ayrılanlar onlar.'' ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, dünkü Twitter paylaşımında, "Hayır, teşekkürler" yanıtını vermişti.

"Zarif'in sözleri yeni değil"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zarif'in açıklamalarının ülkedeki muhafazakarlar tarafından yanlış anlaşıldığını savundu.

Musevi, "Zarif'in sözleri yeni bir şey değil. İran yönetiminin politikasını açıkladı. Aynı sözleri daha önce ülke lideri (Ali Hamaney) ve devlet yöneticileri, ilkesel yaklaşım olarak ortaya koymuşlardı." değerlendirmesini yaptı.

"Kasım Süleymani'nin ölüm nedeni müzakeredir"

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Muhammed Rıza Nakdi, Tahran'da Devrim Muhafızlarına bağlı Milis Gücü (Besiç) Komutanları Konferansı'nda yaptığı konuşmada Zarif'i eleştirdi.

Süleymani'nin öldürülmesinden ABD'yle yapılan (nükleer) müzakereyi sorumlu tutan Nakdi, "Buna rağmen hala müzakereden bahsediyorlar." ifadelerini kullandı.