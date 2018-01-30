İran’da ‘Beyaz Çarşamba’ hareketi: Kadınlar başörtülerini çıkarıp sallandırıyor

İRAN’da bu kez devrime karşı ‘devrim’ niteliğinde bir hareket, kadınlar arasında hızla yayılıyor. Başörtüsü takmanın zorunda olduğu İran’da, kadınlar başörtülerini çıkararak ülkede yıllardır uygulanan yasağa meydan okuyor.

Yüksek bir yere çıkarak başörtüsünü çıkarıp sallayan kadınların hareketi, toplumda hızla yayılıyor. Ancak bu ‘toplu’ yapılan bir hareket değil ve eylemler bireysel olarak gerçekleştiriliyor. Yani buna, bireylerin gerçekleştirdiği toplu hareket demek mümkün...



İran İslam Devrimi'nin ardından, 1979 yılında kadınlara başörtüsü takma zorunluluğu getirilmiş ancak bu durum ilk açıklandığı dönemde de yoğun protestoları beraberinde getirmişti.

Son olarak başkent Tahran’da bir kadın, 1.5 metre yüksekliğinde bir yere çıkarak başörtüsünü dalgalandırdı. Bu hareket birçok ülkede ‘küçük bir adım’ olarak görülebilir ama İran için sadece küçük değil, çok büyük bir adım. Çünkü özgürlükleri pahasına bu hareketi gerçekleştiren cesur kadınlar, eylemlerinin ardından ülkedeki Devrim Muhafızları tarafından tutuklanıyor.

Tahran’da kıvırcık saçlarını gururla dalgalandıran ve eyleminin ardından tutuklanan kadın, birçok kişi tarafından da alkış aldı. Bölgeden geçen taksi şoförleri ve kadınlar, bu cesur kadının fotoğrafını çekti. Eylemin gerçekleştirildiği meydanda bir polis kulübü bulunmasına rağmen, polisin olaya müdahale etmediği görüldü. Polisin olayı görmediğimi yoksa müdahale etmemeyi mi tercih ettiği henüz bilinmiyor.



İran genelinde birçok kadın, yüksek bir yere çıkarak bir sopaya bağladıkları başörtülerini herkesin içinde sallandırıyor ve "Ne giymek istediğimize kendimiz karar veririz" diyor.

ABD’li New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve adını vermek istemeyen 28 yaşındaki protestocu, “Ellerim titriyordu. Gergindim ve aynı zamanda kendimi güçlü hissediyordum. Aynı zamanda gurur, gurur duyuyordum” şeklinde konuştu.

Aynı gün birçok kadın, ülkenin farklı bölgelerinde benzer bir eylem gerçekleştirdi. Bu kadınlardan ise sadece birinin gözaltına alındığı bildirildi. NYT’ye konuşan İranlı avukat ve insan hakları aktivisti Nasrin Sotoudeh, “ Benim tahminim, daha çok protesto gösterisinin bunları takip edeceği yönünde. Şu açık ki, bazı kadınlar ne giyeceklerine kendileri karar vermek istiyor.



İran'ın başkenti Tahran'da 28 yaşındaki bir kadın, 'Beyaz Çarşamba' hareketi olarak adlandırılan eylemini pazartesi günü gerçekleştirdi. Genç kadın, çevredekiler tarafından büyük destekle karşılandı.

İran’da hızla yayılan bu hareket, ‘Beyaz Çarşamba’ diye adlandırılıyor ve adını eylemi ilk gerçekleştiren kadından alıyor. Bunu takip eden kadınlar, çarşamba günleri başörtülerini çıkarıp yüksek bir yere çıkarak, bir sopanın ucunda başörtülerini sallandırıyorlar. Ancak son eylemi gerçekleştiren altıncı kadın, protestosunu pazartesi günü gerçekleştirdi.