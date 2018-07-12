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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
12.07.2018 - 15:43, Son Güncelleme:

'İran'da Batı'nın boşaltacağı yeri Rusya alacak'

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'İran'da Batı'nın boşaltacağı yeri Rusya alacak'

İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ülkesinde Batılı şirketlerin boşalttığı yeri Rus şirketlerin dolduracağını belirtti.

Velayeti, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin İran devlet televizyonuna konuştu.

Putin'le görüşmesinin yaklaşık 2 saat sürdüğünü dile getiren Velayeti, "Hamaney, Rusya'yla ilişkilerimizi köklü ve stratejik olarak görmektedir. Putin de aynı düşüncededir." dedi.

İki ülke ticaret hacminin son 4 ayda yüzde 36 arttığına işaret eden Velayeti, Putin'in iki ülke ticaret hacmini 50 milyar dolar seviyesine çıkartmayı hedeflediğini belirtti.

 

RUSYA, İRAN'DAN AYRILAN ŞİRKETLERİN YERİNİ DOLDURMAYA HAZIR

Velayeti, "Putin, Rusya'nın petrol ve doğalgaz alanında 50 milyar dolar yatırım yapmaya ve İran'dan ayrılan şirketlerin yerini doldurmaya hazır olduklarını söyledi." ifadelerini kullandı.
Petrol, barışçıl nükleer faaliyetler, demir yolu taşımacılığı, kuzey-güney demir yolu bağlantısı gibi konuların konuşulduğunu ifade eden Velayeti, "Petrol alanında Rusya'nın önde gelen şirketlerinden biriyle 4 milyar dolarlık anlaşmanın tamamlanması aşamasına gelindi. Rus Petrol ve Gazprom Neft şirketleriyle 10 milyar dolarlık bir yatırım yapmalarıyla ilgili görüşmeler başladı." dedi.

 

"RUSYA, ABD'NİN YAPTIRIMLARINI KABUL ETMİYOR"

Nükleer faaliyetler konusunda, Ruslar'la bin megawatt gücünde bir reaktörü hayata geçirdiklerini, görüşmede 100 ve 35 megawatt gücünde 2 reaktörün ülkenin güneyinde kurulmasının gündeme getirildiğini dile getiren Velayeti, Putin'in Birleşmiş Milletlerin onaylamadığı yaptırımları ABD'nin İran'a uygulamasını kabul etmediğini söyledi.

Suriye sorununun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya ve İran'ın bir araya geldiği Astana görüşmeleriyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'in gelecek toplantının Tahran'da düzenlenmesini önerdiğini dile getiren Velayeti, son günlerde İsrail'in Rusya'dan İran askerinin Suriye'den çıkmasına yönelik talepleriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Novo-Ogarevo Başkanlık Rezidansı’nda Putin, Velayeti’yi kabul etti. Görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da hazır bulundu. İran tarafından Hamaney’in danışmanlarından Ali Asgar Fathi Sarbangoli ve İran’ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai de görüşmeye katıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da yaptığı görüşmede Suriye’deki İran güçlerinin varlığını tartışmıştı.

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