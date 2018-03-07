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    İran'da başörtüsü protestosuna 2 yıl hapis cezası 

    İSTANBUL (AA)
    07.03.2018 - 21:44 | Son Güncelleme:

    İran'da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden bir kadının 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

    İran merkezli Entekhab haber sitesine göre, başkent Tahran'da basın mensuplarına konuşan Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, başörtüsü zorunluluğunu protesto eden bir kadının 2 yıl hapse mahkum edildiğini söyledi. 

    Devletabadi, ismini açıklamadığı eylemciyi "umuma açık alanda başörtüsünü açarak halkı bozgunculuğa teşvik etmek"le suçladı. 

    İran'ın başkenti Tahran'daki İnkılab Caddesi'nde Aralık 2017'de bir kadın, başörtüsünü çıkarıp bir sopanın ucunda sallayarak ülkedeki başörtüsü zorunluluğunu protesto etmişti. "İnkılab Caddesi Kızı" olarak isimlendirilen Vida Muvahhid'in başlattığı eylemin ülkede giderek yayıldığı gözlendi.

     

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