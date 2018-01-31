İran’da başörtü eylemcisi tutuklandı

Yüksek bir yere çıkarak başörtüsünü çıkarıp sallayan kadınların hareketi giderek dikkat çekiyor. Son olarak önceki gün başkent Tahran’da bir kadın, 1.5 metre yüksekliğinde bir yere çıkarak başörtüsünü salladı. Bölgeden geçen taksi şoförleri ve kadınlar, eylemci kadının fotoğrafını çekti, kimi destek verdi. Olayın ardından adı Nergis Huseyni (28) olarak açıklanan eylemci tutuklandı. Avukatı, müvekkili için en az 100 bin dolar kefalet talep edildiğini duyurdu. İran’da yayılan bu eylemler, ‘Beyaz Çarşamba’ diye adlandırılıyor ve adını eylemi ilk gerçekleştiren kadından ve günden alıyor. O kadının birkaç hafta tutuklu kaldıktan sonra salıverildiği bildirildi.