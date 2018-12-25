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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.12.2018 - 17:01, Son Güncelleme:

İran'da bankacılık sistemine sızan 17 kişiye gözaltı

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İran'da bankacılık sistemine sızan 17 kişiye gözaltı

İran'da bankacılık ve döviz sistemine sızarak, sahte belgelerle resmi kurdan (4 bin 200 tümen) alınan dövizi serbest piyasada (11 bin tümen) satan bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

İran'da bankacılık ve döviz sistemine sızarak milyonlarca avro yolsuzluk yaptığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve döviz sistemine sızarak, sahte belgelerle resmi kurdan (4 bin 200 tümen) alınan dövizi serbest piyasada (11 bin tümen) satan bir şebekeye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Başkent Tahran, Sistan ve Beluçistan, Mazenderan, Kum, Kirman ve İsfahan eyaletlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanların ürün ithal etme kisvesi altında hazırladıkları sahte belgelerle devletten resmi kurdan aldıkları dövizi hesaplarına aktardıktan sonra serbest piyasada sattıklarının tespit edildiği ifade edildi.

Şebeke üyelerinin ülkenin bankalarını milyonlarca avro dolandırdığı kaydedildi.

Nisan ayının başlarında 1 ABD dolarının 4 bin tümen seviyelerinden 6 bin 100 tümene fırlaması Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini harekete geçirmişti. İran Merkez Bankası, tümenin döviz kurlarına karşı değer kaybını önlemek amacıyla 10 Nisan'da doları 4 bin 200 tümen olarak sabitlemiş ancak serbest kur ile resmi kur arasındaki fark yolsuzluklarını da beraberinde getirmişti.

Devletin resmi kur üzerinden döviz tahsisi yaptığı bazı ithalatçıların serbest piyasa üzerinden ithal ettikleri ürünleri serbest kur üzerinden sattıkları ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine rejime yakınlığıyla bilinen Tahran'daki Büyük Çarşı esnafı kepenk kapatma eylemleri yapmıştı. Eylemlerin ardından İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere din adamları ve siyasiler birbiri ardından "yolsuzluğa karışanların en şiddetli şekilde cezalandırılması" çağrılarında bulunmuştu.

İran'da yolsuzluk suçlamasıyla yargılanarak idama mahkum edilen beş kişinin cezası infaz edilmişti.

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