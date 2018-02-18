İran'da 66 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

İran medyasına göre bir yolcu uçağı radardan kayboldu. İran Acil Durum Merkezi uçakta 66 kişi olduğunu açıkladı. Tahran'dan Yasuj'a giden uçağın Aseman Airlines şirketine ait olduğu bildirildi. Tasnim haber ajansı uçağın İsfehan yakınlarında Samirom bölgesinde düştüğünü aktarıyor.

Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uçağın Padena dağının yakınlarına düştüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin havalandığı gelen bilgiler arasında. Düşen uçağın 20 yıllık olduğu ifade ediliyor.

İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü uçağın dağlık bir alana düştüğünü bu yüzden ambulansların ulaşamadığını ancak bölgede helikopterlerin çalıştığını açıkladı.



Yolcu uçağının rotası

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