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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.09.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

İran'da 20 milyon yıllık fildişi fosili bulundu

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İran'da 20 milyon yıllık fildişi fosili bulundu

İran'ın Erdebil eyaletinde Miyosen jeolojik devrinden kalma 20 milyon yıllık fildişi fosili bulundu.

Erdebil Çevre Koruma Genel Müdürü Muhammed Hudaperest, yaptığı açıklamada, İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil eyaletinde bulunan Kevser kentindeki demiryolu çalışmaları esnasında Miyosen jeolojik devrinden kalma 20 milyon yıllık 2 parça Mastodon türü fildişi fosili bulunduğunu söyledi.

Her biri 1 metre uzunluğunda
Hudaperest, bulunan 2 parça fildişi fosillerinin her birinin 1 metre uzunluğunda olduğunu ve yapılan ilk incelemelere göre bunun Miyosen jeolojik devrine ait olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Kayaya yapışık olarak bulunan fildişi fosillerinin 3 günlük titiz çalışma sonucu çıkarıldığını ve detaylı araştırmalar için Doğal Tarih Müzesi'ne kaldırıldığı bilgisini paylaşan Hudaperest, son iki senede bölgede yapılan kazı çalışmalarında ayrıca zürafa, inek ve at türlerine ait diş, çene ve ayak fosillerinin bulunduğunu aktardı.

MASTODON FİLE BENZEYEN TARİH ÖNCESİ HAYVANLARA VERİLEN AD

Miyosen, jeolojik devirlerden Üçüncü (Senozoik) zamanın Neojen dönemine ait bir bölümdür. Günümüzden 23,03 ila 5,33 milyon yıl öncesine karşılık gelirken, Mastodon ise file benzeyen ve nesli tükenmiş tarih öncesi hayvanlara verilen ad. Mastodonlar ilk olarak 40 milyon yıl önce Kuzey Afrika´da yaşadı. Zamanla Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'nın diğer bölgelerine yayıldı.

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