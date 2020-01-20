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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 15:44,Son Güncelleme:/

İran'da 2 sanatçı, Ukrayna uçağı hadisesine tepkileri nedeniyle gözaltına alındı

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İran'da 2 sanatçı, Ukrayna uçağı hadisesine tepkileri nedeniyle gözaltına alındı

İran'da film yönetmeni Ali Fermani ve tiyatro yapımcısı Mesud Hükmabadi, düşürülen uçak hadisesine tepki gösterdikleri için gözaltına alındı.

İran'daki muhalif liderlerden ve eski başbakanlardan Mir Hüseyin Musevi'ye yakınlığıyla bilinen "kaleme" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Ali Fermani, 13 Ocak pazartesi günü Şiraz'ın Moaliabad semtinde, düşürülen Ukrayna uçağında ölenler için bir anma etkinliğine katıldı.

Fermani, etkinliğe katıldığı için Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan tiyatro yapımcısı Mesud Hükmabadi de tepki amacıyla Uluslararası Fecr Film Festivali'ni boykot ettiği için, geçen cumartesi günü Meşhed kentinde gözaltına alındı.

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