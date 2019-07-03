İran’a ‘vazgeç’ çağrıları
İRAN’ın 2015’te imzalanan nükleer anlaşmada belirtilen zenginleştirilmiş uranyum limitini aştığını açıklamasının ardından, anlaşmanın taraf ülkeleri İngiltere, Almanya, Fransa, Çin ve Rusya karara tepki gösterdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını bir an önce azaltması gerektiğini söylerken, nükleer sorumluluklarının sorgulanmasına sebep olabilecek durumlardan kaçınması uyarısı yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, söz konusu kararın ‘çok endişe verici’ olduğunu söylerken, “İngiltere anlaşmanın çalışmasını sağlama ve bölgesel tansiyonu düşürme adına tüm diplomatik kanalların kullanılması konusuna hâlâ bağlı” ifadesini kullandı.
BEYAZ SARAY’LA DALGA GEÇTİ
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Tahran’ın “nükleer anlaşmadan önce de anlaşma şartlarını ihlal ettiğinin” öne sürüldüğü Beyaz Saray açıklamasına tek kelimeyle cevap verdi. Zarif, Beyaz Saray açıklamasını Twitter hesabından paylaşarak, tek kelimeyle “Cidden mi” ifadesini kullandı. İran, önceki gün yüzde 3.67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kg stok limitinin üstüne çıkardığını açıklamıştı.
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