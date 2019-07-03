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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
03.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İran’a ‘vazgeç’ çağrıları

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İran’a ‘vazgeç’ çağrıları

İRAN’ın 2015’te imzalanan nükleer anlaşmada belirtilen zenginleştirilmiş uranyum limitini aştığını açıklamasının ardından, anlaşmanın taraf ülkeleri İngiltere, Almanya, Fransa, Çin ve Rusya karara tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını bir an önce azaltması gerektiğini söylerken, nükleer sorumluluklarının sorgulanmasına sebep olabilecek durumlardan kaçınması uyarısı yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, söz konusu kararın ‘çok endişe verici’ olduğunu söylerken, “İngiltere anlaşmanın çalışmasını sağlama ve bölgesel tansiyonu düşürme adına tüm diplomatik kanalların kullanılması konusuna hâlâ bağlı” ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY’LA DALGA GEÇTİ

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Tahran’ın “nükleer anlaşmadan önce de anlaşma şartlarını ihlal ettiğinin” öne sürüldüğü Beyaz Saray açıklamasına tek kelimeyle cevap verdi. Zarif, Beyaz Saray açıklamasını Twitter hesabından paylaşarak, tek kelimeyle “Cidden mi” ifadesini kullandı. İran, önceki gün yüzde 3.67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kg stok limitinin üstüne çıkardığını açıklamıştı.

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