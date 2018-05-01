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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
01.05.2018 - 00:33, Son Güncelleme:

İran’a karşı yarım ton ‘belge’

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İran’a karşı yarım ton ‘belge’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın P5+1 ülkeleriyle 2015’te imzaladığı anlaşmaya rağmen, nükleer silah geliştirmeye devam ettiğini kanıtlayan “yarım ton” belgeye sahip olduklarını öne sürdü.

Dün Savunma Bakanlığı’nda konuşan Netanyahu, İsrail istihbaratı tarafından Tahran’daki gizli bir depoda ele geçirildiğini iddia ettiği belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Netanyahu, 55 bin sayfa dolusu delil ile 183 CD’deki 55 bin dosyanın İran’ın “Amad Projesi” adlı nükeer silah programıyla bağlantılı olduğunu savundu.

BOL GÖRSELLİ SUNUM
İsrail lideri, ellerindeki dokümanların kesin olarak İran’ın yalan söylediğini kanıtladığını savundu. Konuşmasını İngilizce yapan Netanyahu, sunum sırasında birçok harita, illüstrasyon, animasyon, video ve şablon kullandı. Netanyahu, “İran’ın 2017’de nükleer silah arşivini Tahran’ın Şorabad bölgesinde çok gizli bir yere taşıdığını” iddia etti.

TRUMP: HAKLILIĞIMI GÖSTERDİ
İsrail Başbakanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın “doğru şeyi yapacağından emin olduğunu” söyledi. “Delilik” olarak nitelendirdiği nükleer anlaşmadan çekileceğini her fırsatta dile getiren ve son kararını 12 Mayıs’ta verecek olan Trump ise, Netanyahu’nun sunumunun kendisini yüzde 100 haklı çıkardığını söyledi.

İran’a karşı yarım ton ‘belge’
İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi Britanya, Fransa, Çin, Rusya, ABD ve dışarıdan Almanya ile 2015’te anlaşmaya varmıştı. Bu mutabakat kapsamında Tahran, nükleer faaliyetlerini kısıtlayacak, uluslararası toplum da İran’a yönlik yaptırımları kademeli olarak kaldıracaktı.

Öte yandan, Netanyahu’nun Fransa, Almanya ve Rusya liderleriyle İran belgelerine ilişkin telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Netanyahu’nun ele geçirilen materyelleri paylaşmak üzere uzmanlarlardan oluşan bir heyeti Almaya ve Fransa’ya göndereceği belirtildi.

İRAN: PROPAGANDA GÖSTERİSİ
İran, Netanyahu’nun suçlamalarının “temelsiz ve propagandadan” ibaret olduğunu savundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı, iddiaların Trump’ın kararını etkileme amacı taşıdığını belirterek, sunumu “komik ve çocukça” olarak nitelendirdi. Resmi haber ajansı IRNA, “Netanyahu, saçma sovlarıyla ünlü” ifadesini kullanırken, yarı resmi haber ajansı Fars ise “propaganda gösterisi” dedi.

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