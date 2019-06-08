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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri'İran’a karşı tarihin en ağır ambargoları uygulanıyor'
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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
08.06.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

'İran’a karşı tarihin en ağır ambargoları uygulanıyor'

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'İran’a karşı tarihin en ağır ambargoları uygulanıyor'

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin İran'a yönelik ambargolarının "tarihin en ağır ambargoları" olduğunu ve İran-Irak savaşından daha ağır şartlarla karşı karşıya olduklarını söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Zengene, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bugünkü şartların İran ile Irak arasında 1980-1988 yılları arasında gerçekleşen savaş şartlarından daha ağır olduğunu belirten Zengene, o dönem de Petrol Bakanı olduğunu ifade ederek Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin yönetiminin bombardıman yapmadığı zamanlarda istedikleri miktarda petrol satabildiklerini, gemi temini konusunda da sorun yaşamadıklarını, petrol parasını dünyanın tüm bankalarından çekebildiklerini ve onunla ihtiyaç duydukları malı satın alabildiklerini dile getirdi.

Zengene, bugün karşı karşıya kaldıkları sorunlarla ilgili olarak da şunları anlattı:

"Bugün petrolün satışı, geminin bulunması, paranın geri alınması ve birçok ürünün satın alınması konusunda problemlerle karşı karşıyayız. Bu dönem, önceki ambargolardan çok farklıdır. Bugün İran’a karşı tarihin en ağır ambargoları uygulanıyor. Bu yüzden ne kadar şiddetli bir savaşın içinde olduğumuzu anlamalıyız. Eğer bu ağır ve çetin şartlar idrak edilmezse yanlış değerlendirmelerde bulunmuş oluruz. Bu anlamda bazılarının savaşın şiddetini hissetmediği ve idrak etmediği düşüncesindeyim."

Bugün petrolü sattıkları müşterilerin parasını verip vermeyeceklerinden emin olmadıklarını ve bunun büyük bir risk olduğunu kaydeden Zengene, "Petrol Bakanlığında yürüttüğümüz birçok faaliyet yasa dışı değil fakat anormal yollardan gerçekleşiyor." bilgisini paylaştı.

"İRAN'IN OPEC'TEN ÇIKMA GİBİ BİR PLANI YOK"

Yaptırımlar kalkmadığı sürece ne önceki ne de şimdiki petrol satış miktarına ilişkin bilgi paylaşmayacağını ifade eden Zengene, İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) çıkma gibi bir planının olmadığını belirtti.

Bazı üyelerin OPEC'i kurucu üyelerden İran ve Venezuela aleyhine hareket eden siyasi bir odak noktasına çevirmesini teessüfle karşıladıklarını vurgulayan Zengene, "İki bölge ülkesi bu organizasyonda bize karşı düşmanlık yapıyor. Biz onların düşmanı değiliz fakat onlar düşmanlık yapıyor." dedi.

"AVRUPA'NIN DOĞAL GAZ PAZARI RUSYA'NIN TEKELİNDE"

İran ile Rusya'nın Avrupa'daki doğal gaz rekabetiyle ilgili olarak da Zengene şunları kaydetti:

"Avrupa'nın doğal gaz pazarı Rusya'nın tekelinde. Rusya, burada kimseye yol vermiyor ve Avrupa'da İran'ın rakibidir. O yüzden bu konuları birbirine karıştırmamalıyız. Rekabet ve dostluk iki ayrı meseledir. Seninle dost olan ülke rakip olmayacak diye bir şey yok. Biz hem dostuz hem de rakip. Rusya, kimsenin bu pazara girmesine izin vermiyor fakat bu durum bizim bu pazara girmememiz için bir neden olamaz."

Zengene, İran'ın Türkiye pazarında da var olması ve bunun için fiyatlar konusunda rekabet edebilmesi gerektiğini ifade etti.

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