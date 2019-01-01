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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.01.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

İran'a göre Telegram ulusal güvenliği tehdit ediyor

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İran'a göre Telegram ulusal güvenliği tehdit ediyor

İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Gulam Rıza Celali, ülkede en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Celali, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, yabancı mesajlaşma uygulamalarına karşı geliştirilen yerli uygulamaların etkilerini değerlendirdi.

Sivil Savunma Teşkilatının çeşitli alanlarda ülkeye karşı geliştirilen tehditleri izlediğini ve bunlardan birinin de sosyal ağlar olduğunu belirten Celali, bu alanda iş bölümü konusunda zaaflar olduğunu ifade etti.

Yerli mesajlaşma uygulamalarının desteklenmesi gerektiğini dile getiren Celali, ülkede en çok kullanılan yabancı mesajlaşma uygulaması Telegram'ın çeşitli durumlarda ülke güvenliğini tehlikeye atma potansiyeli taşıdığı uyarısında bulundu.

İran'da Aralık 2017'de patlak veren rejim karşıtı gösterilere işaret eden Celali, "Kaos eksenli faaliyetler, muhatabın zihnini yönlendiren sosyal ağlara dayanıyordu." dedi.

Fars Haber Ajansı'na göre Celali, yabancı mesajlaşma uygulamalarının ülkedeki faaliyetlerinin başta siyasi, ekonomik ve kültürel olmak üzere çeşitli alanlarda tehdit oluşturduğunu belirterek, "Telegram 5 noktada ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

İran'da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar nedeniyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan gösteriler sonrası nisan ayında da Telegram kapatılmıştı. Buna rağmen şifre kırıcı programlar (VPN) kullanan İranlı kullanıcılar halen uygulamaya erişim sağlayabiliyor.

Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından yüzde 23'le Instagram daha sonra Twitter geliyor.

Twitter ülkede yasak olmasına rağmen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

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