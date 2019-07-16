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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.07.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

İran yüzde 4,5 uranyum seviyesinin üzerine çıkmayacak

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İran yüzde 4,5 uranyum seviyesinin üzerine çıkmayacak

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, ülkesinin zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4,5'ten yüzde 20'ye çıkarmayacağını söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında zenginleştirilmiş uranyum miktarı ve seviyesiyle ilgili bilgi verdi.

Depolardaki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogramın üzerinde olduğunu ve bunu her geçen gün artıracaklarını dile getiren Kemalvendi, "Uranyum miktarının zenginleştirilmesi teknik ve siyasi gelişmelere bağlıdır. Siyasi gelişmelere bağlı olarak uranyumun seviyesi artırılabilir. Çünkü siyasi nedenlerle sınırlandırılmıştır." dedi.

Uranyum zenginleştirmede yüzde 4,5 seviyesini aşmayacaklarına ve İran'ın bundan fazlasına ihtiyaç duymadığına dikkati çeken Kemalvendi, "Uranyumun zenginleştirilmesi hızlı tren gibidir ve bir sonraki durakta yüzde 20 olacaktır. Ülkemizin şimdilik ihtiyacı yüzde 4,5 seviyesidir. İran'ın şu aşamada uranyum miktarını yüzde 20 seviyesine çıkarmaya ihtiyacı yoktur." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirme hakkı veriyor.

Tahran yönetimi, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından başlattığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle anlaşmadan kaynaklı çıkarlarına ulaşamadığını bildirmiş, anlaşmaya taraf ülkelerden (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) söz konusu çıkarlarını temin etmelerini isteyerek, taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine uranyum oranı ve miktarıyla ilgili taahhütlerini gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştı.

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