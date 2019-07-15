‘İran yanlısı milislerden Rus konvoyuna saldırı’ iddiası
SURİYE’de ortak hareket eden İran ile Rusya arasında bu ülkenin güneyindeki Dera bölgesinde ihtilaf yaşandığı iddia edildi.
13 Temmuz’da Dera yakınlarında Rus askerlerinden oluşan devriye konvoyuna İran’a bağlı milislerin saldırdığı ileri sürüldü. Rus haber ajanslarının Özgür Suriye Ordusu’nu kaynak göstererek yayınladığı habere göre, Rus konvoyuna saldırı İran kontrolündeki milis gruplar tarafından Haraba ile Maaraba kasabaları arasındaki yola mayın yerleştirilerek gerçekleştirildi. Rus konvoyunda can kaybı ise yaşanmadı. Böyle bir olayın ilk kez gerçekleştiği açıklandı.
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