İran ve Irak arasında ödeme mekanizması anlaşması imzalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran ve Irak arasında ödeme mekanizması anlaşması imzalandı
GeriDünya İran ve Irak arasında ödeme mekanizması anlaşması imzalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
06.02.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

İran ve Irak arasında ödeme mekanizması anlaşması imzalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran ve Irak arasında ödeme mekanizması anlaşması imzalandı

İran ile Irak merkez bankaları arasında ödeme mekanizması anlaşması imzalandığı bildirildi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, dün Bağdat'a giden İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti Iraklı mevkidaşı Ali el-Alak ile bir araya geldi. Himmeti ve Alak, iki ülke arasında para transferi için ödeme mekanizması anlaşması imzaladı.

Irak'ın en büyük ticari ortakları olduğunu belirten Himmeti, ilişkilerin devamı için bankalar arasındaki iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

ABD'nin yaptırımlarla İran'ın ekonomik ve siyasi durumunu bozmak için çok çaba gösterdiğini ancak aldıkları tedbirlerle buna izin vermediklerini dile getiren Himmeti, İran ekonomisinde istikrarın hakim olduğunu savundu.

Himmeti, Rusya, Türkiye, Hindistan, Çin ve diğer ülkelerle de ticaretin devam etmesi için finansal çözüm yolları geliştirildiğini ve Irak hükümeti ile ekonomik ilişkileri geliştirip ödeme mekanizması kurarak arzu edilen neticeye ulaşacaklarını kaydetti.

Irak Merkez Bankası Başkanı Alak da mali mekanizmanın iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin takviyesi için uygun zemini oluşturacağını ve ekonomik iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılması için tüm çabayı ortaya koyacaklarını belirtti.

Anlaşmaya göre Irak'ın doğal gaz ve elektrik borcu İran Merkez Bankası'nın talebi doğrultusunda transfer edilecek ve gelecekte ihraç ürünlerinden elde edilecek gelir de bu çerçevede ulaştırılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması