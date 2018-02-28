İran ve Almanya arasında skandal! Bakana yakıt verilmedi

ALMANYA'NIN Münih kentinde önceki hafta yapılan Uluslar arası Güvenlik konferansı'nda büyük bir skandalın son anda önlendiği ortaya çıktı.

Güvenlik Konferansı'na katılacak olan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in airbus uçağına Münih havaalanında hiçbir şirket yakıt vermek istemedi.

Zarif'in Münih'teki konferansa katılması tehlikeye girdi. Alman gazetesi “Süddeutsche Zeitung”, WDR ve NDR televizyonlarının ortak araştırmasına göre olay şöyle gelişti: Münih havaalanındaki yakıt şirketleri ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımlara ters düşeceği korkusuyla Dışişleri Bakanı Zarif'i getirecek Airbus uçağına yakıt veremeyiz dedi.

Bunun üzerine Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang İschinger, Alman Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'nı arayıp acilen yardım istedi. Alman Hava Kuvvetleri devreye girdi ve uçağa yakıt dolduracağı sözü verdi. Bu söz karşısında İran Dışişleri Bakanı Zarif Münih'e geldi. Güvenlik Konferansı Başkanı İschinger, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in gelmesini son anda ve “Zar zor” başardıklarını söyledi. Konferans İsrail Başbakanı Netanyahu ile İran Dışişleri Bakanı Zarif arasında karşılıklı sert suçlamalara sahne olmuştu.