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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
10.02.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

İran Varşova Zirvesi'ne katılacak ülkeleri tehdit etti

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İran Varşova Zirvesi'ne katılacak ülkeleri tehdit etti

İran Meclisi Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, Varşova'daki zirveye İran karşıtlığı amacıyla katılan ülkelerin İran'ın gözünden kaçmayacağını ve gizli kalmayacağını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre, Harrazi, Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı konuşmada, Varşova'da 13-14 Şubat'ta düzenlenecek İran karşıtı zirveye tepki gösterdi.

Harrazi, "Zirvenin hedefi yalnızca İran değil, belki Polonya'nın ev sahibi olarak seçilmesinin amacı ABD'nin Rusya'ya karşı bu ülkede füze konuşlandırmak istemesidir. Zirveye İran karşıtlığı amacıyla katılan ülkeler İran'ın gözünden kaçmayacak ve gizli kalmayacak." ifadesini kullandı.

Zirvenin İslam karşıtı bir toplantı olduğunu vurgulayan Harrazi, "(Polonyalı yetkililer) Onlar bağlılıkları ve siyasi tecrübeden yoksun oluşları nedeniyle yabancı ve İslam düşmanlarıyla birleştiler. Bilmeliler ki bu tehlikeli politika bir krize dönüşecek ve onların da eteğini saracak." değerlendirmesinde bulundu.

Harrazi, bölgenin tehlikeli bir dönemde olduğunu vurgulayarak huzur ve istikrarın bölgeye tekrar hakim olması için diyalog ve saygıya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

POLONYA'DA "ORTA DOĞU" ZİRVESİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, ABD'nin Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Polonya'da 13-14 Şubat'ta İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı, dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ise ABD'nin de katılımıyla bakanlar düzeyinde Varşova'da düzenlenecek toplantının sadece İran'a odaklanmayacağını belirterek "Bölgeden ülkelerin de katılımıyla toplantıda tüm Orta Doğu ele alınacak." demişti.

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