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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.08.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

İran Uzmanlar Meclisi Üyesinden "Halk bizden memnun değil"

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İran Uzmanlar Meclisi Üyesinden "Halk bizden memnun değil"

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Haşim Haşimzade Herisi, halkın ülke yönetiminden rahatsızlık duyduğunu belirtti. Herisi, yönetimi bir an önce kendisine çekidüzen vermeye çağırdı

İran devrim lideri Ayetullah Humeyni ailesine yakın "Jamaran" haber sitesine konuşan Haşimzade Herisi, ülke yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.
Öz eleştiri de yapan Herisi, "Ülkenin bundan daha iyi olamayacağını, halkın bizleri tebrik ettiğini düşünüyorduk. Fakat böyle olup olmadığı konusunda hiç saha araştırması yapmadık." dedi.

Yöneticileri toplumsal gerçeklerle yüzleşmeye davet eden Haşimzade Herisi, "Kendimize gelmeliyiz. Bu sorunların tabandan tavana düzelmesinin bedeli İslamın, devrimin, din adamları ve İran'ın yok olmasına neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

 "Halk bizden nefret ediyor ve bizden memnun değil"

Herisi, yönetimin bir an önce kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar Meclisi Üyesi Herisi, halkın devrimi sevdiğini de savunarak, "Halkın İslami yönetimden ne gibi bir rahatsızlığı olabilir ki halk asıl bizden nefret ediyor ve bizden memnun değil." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın ülkenin genel gidişatından rahatsız olduğunu dile getiren Haşimzade Herisi, şunları kaydetti:

"İran halkının dünya ve ahireti tehlikede. İnsanlar feryat ettiğinde bazen İslam ve rejim aleyhine de konuşarak günah işlemekteler. Biz ise mahcubiyet duymakla yetiniyoruz. Sadece söylemlerimizi değil her şeyimizi değiştirmeliyiz."

Ülke liderini seçme ve denetleme görevine sahip Uzmanlar Meclisi Doğu Azerbeycan Vekili Haşim Haşimzade Herisi, eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'ye yakınlığıyla biliniyor.

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