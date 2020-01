İran: Uçağı füze sanıp vurduk

ABD-İran gerilimi sırasında düşen ve teknik bir arıza yaşadığı öne sürülen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının İran tarafından düşürüldüğü kesinleşti. İran dünkü ilk açıklamasında insani hata nedeniyle içinde 176 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçağın füzeyle düşürüldüğünü itiraf etti. İran liderliğinden başsağlığı ve özür açıklamaları geldi. Ukrayna resmi özür ve tazminat talep etti.

‘KEŞKE BEN ÖLSEYDİM’

İran Devrim Muhafızları Hava/Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, Ukrayna uçağının hava savunma sistemleri tarafından seyir füzesi olarak algılandığını belirterek “Hava savunma sistemlerinin operatörüne ‘İran’a doğru seyir füzesi fırlatıldığı’ bilgisi verildi. O da uçuş yönünden dolayı uçağı yanlışlıkla seyir füzesi olarak tanımladı” diye konuştu.

Operatörün iletişim hatlarındaki sorun nedeniyle füzeyi fırlatma izni alamadığını söyleyen Hacızade, “Hadise sırasında iletişim hatlarında sorun yaşanıyordu. Bu yüzden irtibat kurma imkanı bulamadı. Operatörün hedefi vurmak ya da vurmamak için 10 saniye içinde karar alması gerekiyordu. Nihayetinde bu kötü kararı verdi ve uçak vuruldu. Haberi alınca ölmüş olmayı diledim. Keşke ben ölseydim. Sorumluluğu kabul ediyoruz. Boynumuz kıldan incedir. Yetkililerin hakkımızda alacağı her türlü karara itaat edeceğiz” ifadelerini kullandı. Olay anında İran’ın hava savunma sisteminin üst düzey alarm halinde olduğu da belirtildi.

Hacızade’nin bu açıklaması İran Silahlı Kuvvetleri’nin dün sabah Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının ‘hassas askeri bir noktanın’ üzerinden geçerken ‘insani hata’ sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklaması sonrasında geldi.

‘DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM’

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Hamaney, “Bu acı verici olayda muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelenmesi için Genelkurmay Başkanlığına kesin talimat veriyorum” dedi. İlgili makamlara seslenen Hamaney, benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İran İslam Cumhuriyeti, bu korkunç hata nedeniyle derin üzüntü duymaktadır. Düşüncelerim ve dualarım tüm yaslı aileler için. En içten başsağlığı diliyorum... Bu büyük trajedinin ve affedilmez hatanın aydınlanması ve kovuşturulması için soruşturmalar devam ediyor” dedi.

YENİ GÖRÜNTÜLER

İran medyası tarafından internete sızdırılan 23 saniyelik görüntüde, roketin fırlatılma ve yerden yükselerek hedefe doğru gidiş anları kameraya yansıdı. Görüntüde videoyu çekenlerin, “Şu an ateşleniyor birazdan patlayacak. Evet, şu an ateşlendi bir patlama oldu ve patlamadan dolayı her yer aydınlandı” ifadeleri yer alıyor. İranlı yetkililer, uçağın düşürüldüğünü üç gün boyunca reddetti. Hatta İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiei, iddianın ‘büyük yalan’ olduğunu savunarak, Tahran’a karşı ‘psikolojik bir savaş yürütüldüğü’ öne sürmüştü.

BİLGİ NOTU

ABD’nin öldürdüğü İranlı komutanlardan General Süleymani’nin intikamını almak için Tahran’ın yanıtının ne olacağı beklenirken çarşamba gece yarısından sonra İran, Irak’ta Amerikalı askerlerin de bulunduğu üslere füze saldırısı düzenlemişti. Aynı gece düşen Ukrayna uçağının teknik nedenlerden ötürü düştüğü açıklanmıştı.