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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.05.2019 - 18:08, Son Güncelleme:

"İran Trump'ın sonunu görecek ancak o İran'ın sonunu asla göremeyecek"

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"İran Trump'ın sonunu görecek ancak o İran'ın sonunu asla göremeyecek"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ı "terörist" olarak niteleyerek, "İran Trump'ın sonunu görecek ancak o İran'ın sonunu asla göremeyecek." dedi.

Zarif, resmi temaslarını sürdürdüğü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Tahran-Washington hattında yaşanan gerilime ilişkin İran medyasına açıklamalarda bulundu.

ABD yönetiminin, İran'a yönelik teröre destek suçlamalarına değinen Zarif, "Trump, bir çok kez İran halkını bu lakapla (terörist) suçladı ancak bu lakap sadece kendisine yakışıyor. Eğer bir terörist varsa bu ekonomik terör suçu işleyen Trump'ın kendisidir." dedi.

Trump'ın pazar günü Twitter hesabından paylaştığı, "İran savaşmak istiyorsa bu resmen İran'ın sonu olur." şeklindeki mesajına da cevap veren Zarif, "İran, Trump'ın sonunu görecek ancak o İran'ın sonunu asla göremeyecek. İran binlerce yıldır var ve var olmaya devam edecek. Yeni ortaya çıkan bir ülke İran hakkında bu şekilde konuşamaz." ifadelerini kullandı.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, iki hafta önce önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

Trump pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran savaş isterse bu İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme." ifadeleriyle İran'ı tehdit etmişti.

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