İran Trump'ın infilak ettiğini öne sürdüğü uydunun görüntülerini paylaştı

Trump'ın iddiasının nereye dayandığı hakkında fikri olmadığını söyleyen Cehromi, "Sorumluluk Savunma Bakanlığında olduğu için iddialara Savunma Bakanı'nın (Emir Hatemi) yanıt vermesi daha iyi olur ancak Nahid 1 uydusunun hala burada olduğunu ve henüz (Savunma Bakanlığına fırlatma için) teslim edilmediğini biliyoruz ancak teslimatın son aşamaları devam ediyor." dedi.



İran Uzay Araştırmaları Merkezi'nde gazetecilere uyduyu gösteren Cehromi, ayrıca Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Nahid 1 uydusunun önünde bir fotoğrafını paylaşarak, "Şu anda Ben ve Nahid 1 burada. Günaydın Donald Trump!" ifadelerini kullandı.

İranlı bakan, Nahid 1'in bir haberleşme uydusu olduğunu, yakın zamanda fırlatılarak yörüngeye yerleştirileceğini açıkladı. ABD basınına önceki gün yansıyan haberlerde, İran'ın kuzeyindeki bir uzay merkezinde, bir roketin, atış rampasındayken patladığı belirtilmişti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, olayın teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.Konuyla ilgili Twitter hesabından olayın uydu görüntüsüne de yer vererek bir açıklama yapan Trump, "ABD'nin, İran'daki Semnan Fırlatma Üssü'ndeki Safir SLV uydusunun son fırlatma hazırlıkları sırasında meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok." demişti.

