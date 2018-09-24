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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
24.09.2018 - 21:09, Son Güncelleme:

İran Trump'a kapıyı kapattı

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İran Trump'a kapıyı kapattı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye ilişkin Trump’ın tavrının ümit vermediğini bu nedenle görüşmenin hiçbir etkisinin olmayacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Ruhani, ABD’li medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda nükleer müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusuna dair Ruhani, İran ile Kuzey Kore’nin birbirine benzetilmesinin yerinde olmadığını belirterek, Trump'ın çok önemli bir anlaşmadan hiçbir gerekçe göstermeden çekildiğini, İran halkını yaptırımlarla tehdit ettiğini ve iç işlerine müdahale ettiğini savunarak "Bunların kolay kolay gözardı edilebilecek adımlar olmadığını" ifade etti.

"ABD İLE MÜZAKERELER KAZAN-KAZAN SİYASETİYDİ"

Görüşmenin ihtilaflar azaldığında ve olumlu bir sonuçtan ümitli olunduğunda yapılabileceğini dile getiren Ruhani, Trump’ın tavrının hiç ümit vermediğini bu nedenle de görüşmenin hiçbir özelliğinin ve etkisinin olmayacağını savunarak, "Fakat gelecekte ABD'nin samimi bir şekilde ilişkileri yeniden tesis etmek istediğini görürsek bizim kararımız da farklı olacaktır ve o zaman atmosfer de değişecektir." diye konuştu.

Trump'ın İran ve halkına karşı çok yanlış adımlar attığına dikkati çeken Ruhani, "Trump önce bunları telafi etmelidir. ABD ile müzakerelerde takip ettiğimiz kazan-kazan siyasetiydi. Trump bunu bozdu. Halbuki ABD’li şirketlerin İran ile çalışması ABD’nin zararına değildi." görüşlerini paylaştı.

DESTEK İDDİASI

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ayrıca ABD'nin İran devriminden bu yana kendilerine karşı savaşan terörist grupları desteklediğini ileri sürdü. Nükleer anlaşmayla ilgili olarak da 5 ülkenin vaatlerini yerine getirmesi durumunda İran'ın anlaşmaya bağlı kalacağını yineleyen Ruhani, yeni koşulların oluşması durumunda kararlarını da ona göre alacaklarını vurguladı.

"ABD ve AB ülkeleri geçmişte İran’a karşı yıllarca yaptırım uyguladı. Fakat sonunda müzakere masasına oturdular. Bu acı tecrübe ilk değil, daha önce
tekrarlandı.” değerlendirmesinde bulunan Ruhani, “Ben seçimlerde de halka söz verdim, eğer diğer taraflar anlaşmaya bağlı kalırsa biz de kalırız dedim. ABD çıktı fakat biz bağlıyız.” diye konuştu.

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