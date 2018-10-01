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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.10.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

'İran'ın terörizmle mücadelesi sürecek'

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'İran'ın terörizmle mücadelesi sürecek'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine yapılan füze saldırısıyla ilgili İran'ın terörizmle mücadelesinin süreceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İRAN SURİYE'YE FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİ

Devrim Muhafızları tarafından Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine yapılan füze saldırısıyla ilgili Kasımi, bu eylemin İran askeri güçlerinin Fırat'ın doğusunda konuşlanan teröristlerin bir bölümüne yönelik yapıldığını belirterek,"Bu adım koordineli bir şekilde atıldı ve teröristlerin İran halkına karşı yeni saldırılara cüret etmemesi için operasyon devam edecek." şeklinde konuştu.

"YAPILAN HER OPERASYON KESİNLİKLE ÖZEL MESAJ TAŞIMAKTADIR"

Kasımi, "Yapılan her operasyon kesinlikle özel mesaj taşımaktadır. İran, her türlü terörizme karşı mücadelede kararlıdır. Bu azim ve kararlılığa sabah saatlerindeki adımla şahit olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımi, ABD'nin 5 Kasım'da uygulamaya geçireceği ikinci aşama yaptırımlarıyla ilgili olarak İran ve 4+1 (Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) ülkeleri arasında yapılan görüşmelerde bunun aşılması için bir mekanizma kurulmasına karar verildiğini ve bu yöndeki çalışmaların bitmek üzere olduğunu söyledi.

İran petrolüne karşılık gıda ürünlerinin alınacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Kasımi, bu konuların müzakerelerde gündeme gelmediğini aktardı.

"NÜKLEER KONUSUNDA İRAN KENDİSİ İÇİN GEREKLİ KARARI ALACAKTIR"

Nükleer anlaşmanın devam edip etmeyeceğiyle ilgili Kasımi şunları söyledi:

"AB ve diğer ülkeler İran'ın taleplerini karşılayamazsa, İran kendisi için gerekli kararı alacaktır. Kendi çıkarı için olan yolu takip eder. Bulunan çözüm önerileri sonuca ulaşmadan karar vermemiz zor, onlar bir sonuçlansın o şartlara göre yeni değerlendirmeler yapmak lazım."

FATF yasasıyla ilgili olarak da bunun İran ekonomisinin ve halkının çıkarına olduğunu, mecliste kabul edileceğini temenni ettiklerini ve bu konuda karamsar olmadıklarını dile getiren Kasımi, FATF'a üyeliğin nükleer anlaşma için önemli olduğunu ifade etti.

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