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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.02.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

İran: Rusya ile İsrail konusunda tutumumuz farklı

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İran: Rusya ile İsrail konusunda tutumumuz farklı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya ile Suriye'de terörizme karşı mücadelede ortak hedefe sahip olduklarını ancak İsrail konusunda aralarında ihtilaf bulunduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı binasında yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Zarif, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Zarif, Moskova ve Tahran yönetimlerinin Suriye'deki ilişkileri konusunda, "Rusya ile Suriye'de terörizme karşı mücadelede ortak hedefe sahibiz ve iş birliği yapıyoruz, şu ana kadar iyi sonuçlar elde ettik. Ancak bu iş birliğimiz sona ermiş değil." dedi.

Rusya ve Türkiye ile Suriye'deki meseleyi siyasi yoldan çözmek için çalıştıklarını aktaran Zarif, ancak bu ülkelerle bazı konularda hemfikir olmadıklarını ve farklı düşündüklerini dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı, "Hem Türkiye hem de Rusya ile Suriye konusunda bazı fikir ayrılıklarına sahibiz. Rusya ile İsrail konusunda ihtilaflarımız var." diye konuştu.

Zarif, İsrail'in "Rusya İran'ı Suriye'den çıkarabilir" iddiasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Rusya'nın İran'ın Suriye'den çıkarılmasına dair herhangi bir kimseye mesaj verdiğini duymadım. Ne özel görüşmelerimizde ne de genel basında böyle bir şeye denk geldim."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de DEAŞ'ın bittiği yönündeki açıklamasını da eleştiren Zarif, "Her ne kadar Sayın Trump DEAŞ bitti dese de Suriye'de terörle mücadele sona ermedi. ABD'nin bu mücadelenin başında da önemli bir rolü olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"AB KENDİ GÜVENLİĞİ İÇİN SÖZLERİNİ YERİNE GETİRMELİDİR"

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin nükleer anlaşmayla ilgili sözler verdiğini ve bunun gerçekleşmesini beklediklerini aktaran İranlı Bakan, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın kurduğu mali mekanizma INSTEX'in bu vaatlerin bir parçası olduğunu ifade etti.

Zarif, "AB ülkeleri de bu mekanizmanın, sözlerini yerine getirmek için bir başlangıç olduğunu söylüyor. Ancak ne yazık ki sadece başlangıç 9 ay sürdü. AB kendi güvenliği için sözlerini yerine getirmelidir. Nükleer anlaşma bir güvenlik anlaşmasıdır. Bu işin maliyetsiz olduğunu ve ABD'nin baskı yapmayacağını söylemiyoruz. Ancak kendi güvenlikleri için bu maliyeti karşılamaları gerekiyor. Güvenlik için her zaman tank ve topların kullanılması gerekmiyor." diye konuştu.

"TALİBAN İLE GÖRÜŞMELER AFGANİSTAN HÜKÜMETİNİN BİLGİSİ DAHİLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Afganistan'da sürecin daima Afganlar tarafından yönetilmesini ve yönlendirilmesini savunduklarını belirten Zarif, "Hiçbir zaman Afganistan ile müzakere yapmadan adım atmadık. Taliban ile yapılan görüşmelere ilişkin de Afganistan hükümetine bilgi verilmiştir. Taliban ile görüşmeler Afganistan hükümetinin bilgisi dahilinde gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın içinde ve İran'da bu görüşmelere karşı çıkanlar olabileceğine işaret eden Zarif, "Afganistan'da hükümet ve diğer grupların barışçıl bir çözüme ulaşması gerektiğine inanıyorum. Özellikle ABD ve diğer tarafların atacağı adımların bu çerçevede olacağını düşünmüyorum." yorumunda bulundu.

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