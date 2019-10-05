İran, Rus kadın gazeteciyi casusluktan tutukladı
RUSYA’da gazetecilik yapan ve İran konusunda uzmanlaşan kadın gazeteci Yuliya Yuzik, birkaç gün önce ziyaret ettiği İran’da casusluk suçlamasıyla tutuklandı.
Tahran tarafından İsrail istihbaratı adına çalıştığı iddia edilen gazetecinin tutuklanması İran’ın müttefiki Rusya’da geniş yankılara neden oldu. Yuzik, 2015’te İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı “Kudüs Gücü” komutanı Kasım Süleymani’nin Moskova’yı gizlice ziyaret ederek Rusya’yı Suriye’ye müdahalede bulunma konusunda ikna ettiğini yazmıştı. Rus gazetecinin bu günlerde İran’da bulunmasının, Süleymani’ye yönelik suikast girişimi iddialarıyla da ilgisi olabileceği söyleniyor. Rus gazeteci Yuzik’in Tahran’da önce gözaltına alındığını ardından da tutuklandığını ilk olarak eski eşi Boris Voytsehovski duyurdu. Dört gün önce Tahran’a giden eski eşinin havalimanında pasaportuna el konulduğunu anlatan Voytsehovski, “Yaşananlardan Rusya Dışişleri Bakanlığı haberdar edildi” dedi.
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