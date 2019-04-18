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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.04.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

İran ordusundan geçit töreni

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İran ordusundan geçit töreni

İran silahlı kuvvetleri, "Ulusal Ordu Günü" dolayısıyla ülke genelinde gerçekleştirilen geçit törenlerinde gövde gösterisi yaptı.

İran'da 18 Nisan Ulusal Ordu Günü nedeniyle 1979 devrimi lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin başkent Tahran'daki türbesinin önünde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

Ruhani, burada yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in bölgenin istikrarını tehdit ettiğini belirterek, "Bölge halkları asırlarca birlikte yaşadı ve hiçbir sorun çıkmadı. Kardeşçe yaşadılar ve komşuluk hukukuna riayet ettiler. Eğer bugün problem varsa bunun nedeni İsrail ve ABD emperyalizmidir." dedi.

İran ordusundan geçit töreni

ABD'nin bölge ülkelerinin güçlenmesine karşı olduğunu dile getiren Ruhani, "ABD, teslim olmayan ve egemenliğine boyun eğmeyen güçleri sevmiyor. Gelin birlikte hareket edelim ve bölgemizi işgalcilerden temizleyelim." çağrısında bulundu.

Başkent Tahran'daki törenle eş zamanlı olarak ülkenin diğer eyaletleri ve Basra Körfezi'nde de askeri geçit merasimleri düzenlendi.

İran ordusundan geçit töreni

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuş, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

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