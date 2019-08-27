İran: O tankerdeki petrolü sattık
Tahran, İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi’nde alıkonduktan sonra serbest bırakılan tankerdeki ham petrolün satıldığını bildirdi. Bu arada tankerin rotasının artık Mersin olmadığı belirtildi.
İRAN hükümetinin sözcüsü Ali Rebii, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, “Adrian Darya-1” tankerindeki ham petrolün ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldığını kaydetti. Rebii, alıcının, tankerin nihai varış noktasına karar vereceğini belirtirken, satış koşullarına ilişkin bilgi vermedi. Ali Rebii, dünyanın “ABD’nin başkalarının içişlerine müdahale etme ve içişlerini gözleme noktasında yanlış politikasına tanıklık ettiğini” söyledi. “Adrian Darya-1” tankeri, piyasa değeri yaklaşık 130 milyon dolar (756 milyon TL) olan 2.1 milyon varil ham petrol taşıyordu. Ham petrolün alıcısının ABD yaptırımlarının hedefi olabileceği ifade ediliyor.
‘ROTASI MERSİN DEĞİL’
Bu arada İngiliz Reuters ajansı, Refinitiv Eikon denizcilik veri şirketine göre tankerin rotasının artık Mersin yönünde görünmediğini aktardı. Tanker daha önce Yunanistan’ın Kalamata Limanı’na yönelmiş, ancak Atina yönetimi tankere yardımda bulunulmayacağını bildirince rotasını değiştirmişti. İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz’da, Suriye’ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı “Grace-1” adlı İran tankerini alıkoymuştu. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos’ta serbest bırakma kararı almış ancak ABD’deki bir mahkeme, İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı.
‘TANKERİN YÜKÜ BOŞALTILMAMALI’
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter üzerinden Adrian Darya-1 tankeri ile ilgili paylaşımda bulundu. Bolton, “İran’ın terörü finanse etmek, dünyayı istikrarsızlaştırmak ve uluslararası yaptırımları delmesini engellemek için herkes görev başında. Adrian Darya ile Türkiye’ye giden yasadışı petrolün limanda veya denizde boşaltılmasına izin verilmemeli” dedi.
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