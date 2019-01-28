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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.01.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

"İran nükleer anlaşmada ABD'yi zor durumda bıraktı"

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"İran nükleer anlaşmada ABD'yi zor durumda bıraktı"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmada yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarını ve ABD'yi zor durumda bıraktıklarını söyledi.

İran Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekillerinin nükleer anlaşmayla ilgili soruları üzerine bir konuşma yapan Zarif, ABD'nin dünyada yalnızlaştığını ifade etti.

İran'ın nükleer anlaşmada milli çıkarları korumak için tüm şartları gözünde bulundurarak yapabileceğinin en iyisini yaptığını savunan Zarif, "İran, nükleer anlaşmada ABD'yi zor durumda bıraktı ve dünyada yalnızlaştırdı. ABD şimdi bu yalnızlıktan kurtulmak için çaba gösteriyor." dedi.

Zarif, Meclis Başkanı Ali Laricani'den daha fazla izahatta bulunmak için oturumun kapalı yapılmasını isteyerek, "Benim görevim yabancılara karşı milli menfaatleri savunmaktır. Burada tüm konuları dile getiremem." diye konuştu.

ABD'nin nükleer anlaşmanın yanı sıra Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) Pasifik-Ötesi Ortaklık (TPP) ve Paris İklim Anlaşması'ndan da çekildiğini hatırlatan Zarif, "Bu yönetim uluslararası hukuka saygı duymuyor. Eğer ABD sözüne bağlı kalmadıysa Washington yönetimine baskı yapın, bu milletin çocuklarına değil. (ABD Başkanı) Donald Trump nükleer anlaşmada kaybettiğini elde etmek için 4 defa girişimde bulundu fakat başarısız oldu. Bir kere kendisi BM Güvenlik Konseyi'ne gitti ve sonra Dışişleri Bakanı'nı gönderdi ve şimdi de Polonya'da toplantı yapmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, milletvekillerinin nükleer anlaşmadan çekilmeyle ilgili soruları üzerine şunları kaydetti:

"Anlaşmadan çekilmenin benim için zor olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak çekilme kararı ülkeyle ilgili bir meseledir benimle değil. Bununla ilgili ülkemiz karar almalıdır. Fakat şunu bilmelisiniz; nükleer anlaşmanın bu ülkeye o kadar faydası vardı ki Sayın Trump iki senedir o menfaatleri yok etmeye çalışıyor ve bugün dünyada yalnızlaştı."

Zarif'in konuşmasının ardından söz alan milletvekilleri yapılan açıklamaların kendilerini ikna ettiği yönünde görüş bildirdi.

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