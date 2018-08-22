İran lideri Ruhani’den Türkiye’ye işbirliği çağrısı: ‘Yeter ki bir araya gelelim’
İran, ABD ile yaşanan gerilimin gölgesinde “yüzde 100 yerli” savaş uçağını tanıttı. Törende Washington yönetimine sert çıkan Cumhurbaşkanı Ruhani, savunma sanayiinde Türkiye ile işbirliği mesajı verdi ve “Yeter ki bir araya gelelim, birçok şey ortaya çıkarabiliriz” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle Washington yönetimiyle “yüksek gerilimli” günlere dönen İran, dün “yüzde 100 yerli” ilk savaş uçağını tanıttı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kovsar (Kevser) adı verilen ileri teknoloji jetin ilk kez sergilendiği tören sonrası Türkiye ile işbirliği mesajı verdi. Ruhani, “Komşu ve dost ülkelerin katkısıyla birçok şey ortaya çıkarmayı başarabiliriz. İşi paylaşalım. Türkiye bir kısmını yapar, Pakistan ve biz başka tarafını. Yeter ki bir araya gelelim” dedi.
‘ABD SONUÇLARINI BİLİYOR’
Başkent Tahran’daki Ulusal Savunma Sanayi Fuarı’nda yapılan tanıtımdan kısa süre sonra televizyondan halka hitap eden İran lideri, “Savunmaya hazır olduğumuzu söylediğimde, bu, kalıcı barıştan yana olduğumuz anlamına geliyor. Askeri gücümüzü artırdığımızda, bazıları, bunun savaş anlamına geldiğini düşünebilir. Fakat bu, barıştan yana olmaktır, çünkü biz savaş yaşanmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı. 22 Ağustos Ulusal Savunma Sanayii Günü vesilesiyle İranlılara seslenen Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’ye yönelik sert mesajlar verdi. “Topraklarımızı ve kaynaklarımızı ele geçirmeye çalışanlara karşı savaşmak için hazır olmayız” diyen Ruhani, ABD’nin sounuçlarını bildiği için İran’a saldırmadığını ifade etti.
ZAYIF NOKTA YORUMU
İran’ın askeri gücünün düşmanları caydırma amacı taşıdığını belirten Hasan Ruhani, Washington yönetiminin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına da şu sözlerle değindi:
“Amerika niçin bize ekonomik yaptırımlar uyguluyor? Niçin Türkiye’ye bunları (yaptırımlar) uyguluyor? Niçin Çin’i ekonomik bir savaşın içine sürüklüyor? Çünkü tümünün zayıf bir noktası olduğunu görüyor. Zayıf noktalarımız güçlendirmeliyiz.” İran lideri, “ABD’ye güvenmeyen yalnızca biz değiliz. Bugün Avrupa ve Çin de onlara güvenmiyor. Kanada gibi ABD’nin müttefiki olan ülkeler dahi güvenlerini yitirdi” diye ekledi.
‘SALDIRMAK İSTEMİYORUZ’
İleri havacılık teknolojileri ile donatılan ve çok amaçlı radara sahip olduğu ifade edilen Kevser, “yüzde 100 yerli” olarak nitelendiriliyor. Farklı silahların ve bombaların yüklenebildiği açıklanan uçak, 14 bin metre irtifada seyredebiliyor ve azami hızı ise saatte 1470 kilometre. Tek ve çift koltuklu olmak üzere iki modeli bulunan uçağın motoru da İran yapımı. Devlet televizyonu, canlı yayınlanan tanıtım toplantısında uçağın kalkışına ilişkin görüntü vermedi. Tanıtımda uçağın kokpitine geçen Ruhani, “savaş uçağının motorundan radar sistemine her şeyini kendilerinin yaptığını ve bundan gurur duyduklarını” söyledi. İran lideri, “Biz kimseye saldırmak istemiyoruz çünkü bu bizim savunma doktrinimize aykırı” dedi.
İSRAİL’DEN TAKLİT İDDİASI
Tahran’ın bölgedeki en büyük düşmanı İsrail, yerli jet ile alay etti. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, “Ekonomik güçlüklere doğal tepki” yorumu yaparken, “Amerikan yaptırımları nedeniyle baskı altındalar ve hikâyeler yaratarak tepki veriyorlar fakat yine de hafife alınmamalı” dedi. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun sözcülerinden Ofier Gendleman, daha ileri giderek, savaş uçağının 1970’lerde üretilen Amerikan F-5 Tiger’ların taklidi olduğunu öne sürdü. BBC’nin haberine göre; havacılık uzmanları da uçağın tasarımının ABD yapımı F-5 Tiger uçaklarını andırdığını ifade etti.
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