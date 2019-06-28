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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.06.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

İran ile ilgili 6 AB ülkesinden ortak açıklama

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İran ile ilgili 6 AB ülkesinden ortak açıklama

İspanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsveç ve Slovenya "Kapsamlı Ortak Eylem Planı"nın (KOEP) korunmasının, bölgenin istikrarı için büyük önem arz ettiğini bildirdi.

İspanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsveç ve Slovenya İran ile 2015'te imzalanan "Kapsamlı Ortak Eylem Planı"nın (KOEP) korunmasının büyük önem arz ettiğini bildirdi.

AB üyesi 6 ülkenin yaptığı ortak yazılı açıklamada, İran ile imzalanan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle onaylanan KOEP'in korunmasının bölgenin istikrarı için belirleyici olduğu ifade edildi.

Anlaşmanın ekonomik kısmının hayata geçirilmesinde zorlukların farkında olunduğu belirtilen açıklamada, "meşru ticareti kolaylaştıran kanalları ve İran ile finansal işlemleri istikrara kavuşturmak için Almanya, Fransa, İngiltere, Avrupa Dış Eylem Servisi ve Avrupa Komisyonu ile birlikte çalışıldığı" vurgulandı.

İran ile ticaret yapılmasına imkan veren INSTEX mekanizmasının kurulmasını mevcut durumdaki "en önemli inisiyatiflerden biri" olarak gösteren 6 AB ülkesi, bu bağlamda İran'ın nükleer anlaşmanın hükümlerine ve öngörülerine tam saygı gösterip, uygulamasının çok önemli olduğuna işaret etti.

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