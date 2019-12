İran ile ABD arasında tutuklu takası

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir yılı aşkın bir süre ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim adamı Mesud Süleymani'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Süleymani'nin serbest bırakılmasıyla 2016'da casusluk suçlamasıyla İran'da tutuklanan Çin asıllı ABD vatandaşı Xiyue Wang'ın da kısa süre içerisinde ülkesine döneceğini ifade etti.

Glad that Professor Massoud Soleimani and Mr. Xiyue Wang will be joining their families shortly. Many thanks to all engaged, particularly the Swiss government. pic.twitter.com/1TeZUL0CDG