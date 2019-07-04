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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
04.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İran ikinci limiti de aşacak

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İran ikinci limiti de aşacak

Zenginleştirilmiş uranyum stoğu sınırını aştığını açıklayan İran dün de 7 Temmuz’dan itibaren bir sonraki adımı atarak zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3.67’nin üzerine çıkaracağını duyurdu.

Mayıs ayında İran, ABD’nin anlaşmadan ayrılmasının 1’inci yıldönümünde, mevcut anlaşmanın ülke çıkarlarına zarar verdiğini belirterek Avrupalı taraflara zararının telafisi için iki ay süre vermişti. Süre 7 Temmuz’da doluyor. Dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seslenerek şunları kaydetti:

‘CANIMIZ NE KADAR İSTERSE’

“7 Temmuz’dan sonra zenginleştirilmiş uranyum seviyesi artık yüzde 3.67 olmayacak. Canımız ne kadar isterse ve bize ne kadar lazımsa o kadar uranyum üreteceğiz. Eğer yine teessüfle karşılayacaksanız buyurun karşılayın.” Zenginleştirilmiş uranyum stok limitinin 300 kilogramı aştığını ve bunun devam edeceğini kaydeden Ruhani, karşı tarafın vaatlerine bağlı kalması durumunda İran’ın da geri adım atabileceğini söyledi.
Ruhani’nin açıklamasına Twitter’dan yanıt veren ABD Başkanı Donal Trump, “Tehditlerine dikkat et İran. O tehditler daha önce kimseyi acıtmadığı kadar dönüp yine seni acıtabilir!” diye yazdı.

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