İran ikinci limiti de aşacak
Zenginleştirilmiş uranyum stoğu sınırını aştığını açıklayan İran dün de 7 Temmuz’dan itibaren bir sonraki adımı atarak zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3.67’nin üzerine çıkaracağını duyurdu.
Mayıs ayında İran, ABD’nin anlaşmadan ayrılmasının 1’inci yıldönümünde, mevcut anlaşmanın ülke çıkarlarına zarar verdiğini belirterek Avrupalı taraflara zararının telafisi için iki ay süre vermişti. Süre 7 Temmuz’da doluyor. Dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seslenerek şunları kaydetti:
‘CANIMIZ NE KADAR İSTERSE’
“7 Temmuz’dan sonra zenginleştirilmiş uranyum seviyesi artık yüzde 3.67 olmayacak. Canımız ne kadar isterse ve bize ne kadar lazımsa o kadar uranyum üreteceğiz. Eğer yine teessüfle karşılayacaksanız buyurun karşılayın.” Zenginleştirilmiş uranyum stok limitinin 300 kilogramı aştığını ve bunun devam edeceğini kaydeden Ruhani, karşı tarafın vaatlerine bağlı kalması durumunda İran’ın da geri adım atabileceğini söyledi.
Ruhani’nin açıklamasına Twitter’dan yanıt veren ABD Başkanı Donal Trump, “Tehditlerine dikkat et İran. O tehditler daha önce kimseyi acıtmadığı kadar dönüp yine seni acıtabilir!” diye yazdı.
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