İran, IKBY'ye 'bir kapı' daha açtı

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el Caf, facebook hesabından yaptığı açıklamada, Irak hükümet kabinesine sunduğu Sertek gayriresmi geçiş kapısının açılması talebinin kabul edildiğini ve kapının tekrar açıldığını ifade etti.

IKBY'nin Süleymaniye vilayeti içerisinde yer alan ve uluslararası ticari geçişlere açık olmayan Sertek, bölge halkı tarafından Irak'tan elektronik eşyaların İran'a taşınmasında kullanılıyor ve pasaportla işlem yapılmıyor.

Irak merkezi hükümeti, Erbil yönetiminin 25 Eylül tarihinde gayrimeşru referanduma gitmesini gerekçe göstererek, İran'ın sınırı kapatmasını talep etmişti.

Mevcut gümrük kapıları

İran, hem Irak merkezi hükümeti hem de IKBY ile toplamda bin 450 kilometrelik sınır hattı üzerinde 8 gümrük kapısına sahip.

IKBY ile İran arasında Süleymaniye vilayetinde Pervezhan, Başmak ile Erbil vilayetinde Hacı Omeran olmak üzere 3 sınır kapısı bulunuyor. Sınır kapılarının hepsi uluslararası olup hem ticari hem de yolcu geçişleri için kullanılıyor.



Irak merkezi hükümetinin ise İran'la Basra vilayetinin doğusunda Şelemçe, Misan vilayetinde eş-Şib, Vasit vilayetinde Zarbatiye, Diyala vilayetinde Somer ve Munduriye kara sınır kapıları yer alıyor.