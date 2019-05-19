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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
19.05.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

İran ihracat gelirini ülkeye getirmeyenleri yargılayacak

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İran ihracat gelirini ülkeye getirmeyenleri yargılayacak

İran hükümeti, ihracattan elde edilen 30 milyar doları ülke dışında tutan iş adamlarını yargı erkine havale edeceğini açıkladı.

İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend, İran Meclisi Haber Ajansına (ICANA) yaptığı açıklamada, ihracattan kazanılan 30 milyar doların hala ülkeye geri getirilmediğini ifade etti.

Dejpesend, 30 milyar doların ülkeye getirilmesiyle ilgili olarak iş adamlarıyla toplantı yaptıklarını ve ihracatçılardan dövizi ülkenin ekonomisine kazandırmalarını rica ettiklerini söyledi.

İhracat gelirini ülkeye getirmeme noktasında ısrar eden iş adamlarının isimlerinin ellerinde bulunduğuna işaret eden Dejpesend, bunların Merkez Bankası tarafından yargı erkine verileceğini ve haklarında dava açılacağını belirtti.

Dejpesend, bugünkü şartlarda önceki yaptırımlarda olduğu gibi dövizin ülkeye getirilmesinin kolay olmadığını ve bunun önünde engeller bulunduğunu aktardı.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hüseyin Mir Şucaiyan, geçen hafta petrol dışı 40 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını ancak bunun 30 milyarının ülkeye girmediğini söylemişti.

İran'ın ihracattan elde ettiği 40 milyar doların 30 milyarının ne nakit ne de mal olarak ülkeye girmediğini aktaran Şucaiyan, "Bazı ihracatçılar, sattıkları ürünlerin parasıyla üretim için ham madde aldıklarını iddia ediyor ancak tüm bunlar ticaret kartları ve Nima Sisteminde görülüyor. Petrol dışı ihracattan elde edilen 40 milyar doların 30 milyar doları ülkeye geri dönmedi." demişti.

İRAN'DA DÖVİZ KURU SABİTLENMİŞTİ

İran'da hükümet, geçen yıl Nevruz Bayramı tatili ve ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından dövizin yükselişini durdurmak için sabit kur rejimine geçti. Hükümet, döviz kurunu 4 bin 200 tümende sabitledi ve birinci kalem olarak belirlenen temel gıda ürünlerini ithal eden şirketlere dövizi bu fiyattan satıyor.

Ülkede ihracat yapan şirketlere de sattıkları ürünün parasını Nima adı verilen mali sisteme geri yatırmaları koşuluyla dövizi serbest piyasa fiyatının altında satıyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de 8 Eylül 2018'de yaptığı açıklamada petrol dışı 40 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını ancak bunun 20 milyar dolarının piyasaya girmediğini söylemişti. İhraç ürünlerinden elde edilen geliri piyasaya sürmeyen kurumlardan bazılarının kamu-özel teşekkülü olduğunu aktaran Ruhani, bunun 'devlete ihanet' olduğunu ve bu konuda ihmalkarlık yapanların önce görevlerinden azledileceğini ve haklarında dava açılacağını bildirmişti.

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