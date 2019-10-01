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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.10.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

İran Husilere askeri danışmanlık desteği verdiğini açıkladı

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İran Husilere askeri danışmanlık desteği verdiğini açıkladı

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Yemen'deki Husilere askeri danışmanlık desteği verdiğini söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Yemen'deki Husilere askeri danışmanlık desteği verdiğini söyledi.

Çin merkezli "Phoenix" televizyonuna konuşan Bakiri, İran ile Yemen'deki Husiler arasındaki askeri iş birliğine ilişkin bilgi verdi.

Husilere, Devrim Muhafızları Ordusu'nun sorumluluğunda "askeri danışmanlık ve fikri destek" sağladıklarını kaydeden Bakıri, "İşgali sona erdirmeleri için sonuna kadar Yemen halkının yanında duracağız." dedi.

Bakıri, İran'ın Husilere füze gönderdiği yönündeki iddiaları ise reddederek mevcut şartlarda Yemen'e ilaç dahi göndermenin mümkün olmadığını ileri sürdü.

"ABD'nin kendilerine karşı savaş açmaya cüret edemeyeceğini" savunan Bakıri, "İran silahlı güçlerinin her türlü savaşa hazırlıklı olduğunu" söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı ayrıca Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'nin güneyinde Rusya ile aralık ayında yapacakları ortak askeri tatbikata Çin ordusunun da katılacağını bildirdi.

İran destekli Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, "Allah'tan Gelen Zafer" adı verilen operasyonun ilk aşamasında Suudi Arabistan'ın Necran kentinde, içinde askeri kampların da bulunduğu 350 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiklerini öne sürmüştü.

Düzenledikleri operasyonda Yemen ordusundan en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini iddia eden Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden aralarında çocukların da bulunduğu 2 binden fazla askerin esir alındığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Husilerin, Suudi Arabistan topraklarında binlerce askeri esir aldıkları yönündeki açıklamalarını, "tiyatro" olarak nitelendirmişti.

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Husilerin Suudi Arabistan'da binlerce askeri esir aldığı iddialarına ilişkin yöneltilen bir soruya, "Böyle iddialara cevap vermek uygun değil. Bu aldatıcı basının iddia ettiği bir tiyatrodan ibaret." şeklinde yanıt vermişti.

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