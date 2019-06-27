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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
27.06.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

İran henüz uranyum stok limitini aşmadı

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İran henüz uranyum stok limitini aşmadı

Avrupalı diplomatlar, nükleer anlaşma çerçevesinde belirlenen 300 kilogram uranyum limitini bugün aşacağını duyuran İran'ın henüz anlaşmayı ihlal etmediğini, ancak hafta sonu limiti aşacak kapasiteye ulaşacağını belirtiyor.

Wall Street Journal'ın İran'ın nükleer programını gözlemleyen Avrupalı diplomatlara dayandırdığı haberine göre, Tahran, nükleer anlaşma çerçevesinde belirlenen 300 kilogram uranyum stok miktarını aşacağını duyurmasına rağmen henüz bu seviyeye ulaşmadı.

İran'ın henüz anlaşmayı ihlal edecek seviyede uranyum zenginleştirmediği ve anlaşmanın korunması için Avrupa ülkelerine daha fazla zaman tanıdığı belirtildi.

Tahran yönetiminin, 300 kilogram uranyum stok sınırını hafta sonunda aşacak kapasiteye ulaşmasının öngörüldüğü ifade edildi.

INSTEX YARIN FAALİYETE BAŞLAYABİLİR

Öte yandan Avrupa ülkelerinin İran'la ticareti sürdürmek için kurulan özel ödeme mekanizmasının (INSTEX) faaliyete başlayabilmesi için çabalarını artırdığı belirtildi.

Anlaşmanın Avrupalı tarafları Fransa, İngiltere ve Almanya'nın, INSTEX kullanılarak ilk ticari işlemin yapılabilmesi için mekanizmaya yarına kadar birkaç milyon avroluk kredi sağlayacağı kaydedildi.

ABD'NİN BASKILARINA RAĞMEN İRAN VE AB ANLAŞMANIN DEVAMINDAN YANA

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırımları hayata geçirmesi, bu ülkede ekonomik sorunlara yol açmasının yanı sıra anlaşmaya taraf Avrupa Bireliği (AB) üyesi ülkelerle İran'ın ticari ilişkilerini de olumsuz etkilemişti.

AB, İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaların yaptırımlardan zarar görmemesi için ocak ayında INSTEX adlı ödeme mekanizmasını hayata geçireceğini duyurmuş, ancak geçen uzun süreye rağmen ABD'nin baskıları nedeniyle mekanizma hayata geçirilememiş, bu durum İran'ın tepkisine yol açmıştı.

TAHRAN ÜLTİMATOM VERMİŞTİ

ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini arttıracağını açıklamıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, dün yaptığı açıklamada, 300 kilogram uranyum stok limitini 27 Haziran itibarıyla aşacaklarını duyurmuştu.

Nükleer anlaşmanın tarafları ve İranlı yetkililer yarın Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelerek nükleer anlaşmayı ele alacak.

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